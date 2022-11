A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkája hozzájárult az eredményekhez

2022. november 23. 21:29

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkája jelentősen hozzájárult a nemzetpolitikai államtitkárság eredményeihez - erről a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszélt szerda este Budapesten, az intézet fennállásának 10. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

Potápi Árpád a rendezvényen, amelynek megtartását tavaly a pandémia miatt kellett elhalasztani, kiemelte: a kutatóintézetnek is köszönhető, hogy az államtitkárság szinte minden területen naprakész információkkal rendelkezik.



Az intézet munkatársai a Kárpát-medencei óvodafelújítások kapcsán kimutatták, hogy a Felvidéken nőtt a magyar óvodások és kisiskolások száma, de hasznos kutatásokkal járultak hozzá a szlovákiai önkormányzati választásokon induló magyar párt tevékenységével vagy a szerbiai választásokkal kapcsolatos kérdésekhez is - mondta az államtitkár.



Hozzátette: az intézet meg tudta szólítani a határon túli és a magyarországi közvéleményt, illetve a fiatalokat is.

"Mindannyian büszkék lehetünk a munkájukra" - közölte Potápi Árpád.

Kántor Zoltán, a 2011-ben létrejött Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, fontos a 12 éve szilárd alapokon nyugvó nemzetpolitikai stratégia folyamatossága, s annak kialakításában az intézet is részt vehetett.

Az intézet feladata a külhoni magyar közösségek megerősítése, olyan tudományos munkát végez, amely a gyakorlatban is jól hasznosítható. Tudomány, politika és közigazgatás együttműködése valósul meg a területen. Az intézet kutatta az oktatás, a család és a diaszpóra kérdéseit, több mint félszáz kiadványban és száz rendezvényen mutatta be eredményeit - ismertette az igazgató.

Kántor Zoltán hangsúlyozta továbbá az intézet, az államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. együttműködésének fontosságát.

MTI