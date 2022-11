Bakondi: 250 ezernél is több határsértőt fogtak el az idén eddig

2022. november 24. 09:30

Az idén eddig 250 ezernél is több határsértőt fogtak el, míg tavaly ugyanebben az időszakban ez a szám 108 ezer volt - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

A műsorban felidézték, hogy szerdán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén menekültügyi és a migrációs kérdésekről folyattak vitát, amelyen Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos egyebek mellett azt mondta, itt az ideje, hogy hosszú távon fenntartható, átfogó európai menekültügyi és migrációs keretet hozzon létre az unió. A biztos emlékeztetett arra, hogy minden migrációs útvonalon növekszik az illegális bevándorlás, de a legnagyobb nyomás a nyugat-balkáni országokon van.



Bakondi György erre reagálva kijelentette: Magyarország álláspontja nem változott, a migrációt nem kezelni kell, hanem megállítani, és fel kell számolni az emberkereskedelmet, valamint az embercsempészést.



Mindaddig, amíg bocsánatos bűnként tekint jónéhány ország és talán az Európai Unió bürokráciája is az embercsempészésre, addig ennek a hatékonysága erősen kétséges - fogalmazott.



A főtanácsadó hozzátette: hatása annak lenne, ha világossá tennék, hogy nem lehet illegálisan bejutni az Európai Unióba, mert azt, aki okmányok nélkül érkezik, már a határon visszafordítják. Enélkül a migráció elhúzódó válságot okoz és jelentős anyagi forrásokat emészt fel.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy idén eddig 1800 embercsempészt fogtak el. Hozzátette, most már ki lehet jelenteni, hogy az embercsempészek egy bűnözői csoport tagjaként, felfegyverkezve próbálnak meg minél több illegális határsértőt bejuttatni az Európai Unió területére.



MTI