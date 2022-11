Visszaadták az elrabolt holttestet

2022. november 24. 09:32

Visszajuttatták Izraelbe azt a holttestet, amelyet egy ciszjordániai kórházból raboltak el kedd este, és amely miatt újabb feszültség keletkezett Izrael és a palesztinok között - jelentette be az izraeli hadsereg csütörtökön.

A közlés szerint - amelyet a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet ismertetett - a 18 éves drúz Tiran Feró holttestét csütörtökre virradó éjjel Szalem átkelőhelynél a Vörös Félhold segélyszervezet egyik mentőkocsijával, a Palesztin Hatóság segítségével juttatták el Izraelbe. A holttestet az al-Aksza Mártírjainak Brigádja nevű terrorcsoport rabolta el egy dzseníni kórházból - ezt korábban maga a csoport közölte.



A Ciszjordániában autóbalesetben súlyosan megsérült végzős középiskolás csütörtökön ünnepelte volna 18. születésnapját. Családja ezen a napon helyezi örök nyugalomra Daliat al-Karmel drúz városban, Izraelben.



A család beszámolója Fero még élt, amikor a maszkos fegyveresek leszedték a lélegeztetőgépről, majd magukkal vitték.



A holttest visszajuttatása a Palesztin Hatóság, azon belül a palesztin biztonsági erők együttműködésével történt. Előzőleg az izraeli hadsereg további intézkedésig lezárta a gilboai és a szalemi átkelőt a Ciszjordániából érkező áruk előtt, s szerdán felfüggesztették a beléptetést palesztin vendégmunkások és az izraeli arabok számára is.



A súlyos incidens miatt jelentős izraeli fegyveres erők gyülekeztek Ciszjordánia északi részén, és azzal is egyre nagyobb nyomás nehezedett a Ferót fogva tartó fegyveresekre, hogy bejelentették: az átkelőhelyek a hétvégén is zárva maradnak, ha nem adják vissza a holttestet. A holttest kiadása után, csütörtök reggel megnyitották az érintett ciszjordániai beléptetőhelyeket.



Az iszlámból a tizedik században kiszakadt drúz vallási irányzat, majd nemzetiség tagjai több közel-keleti országban élnek, főként Szíriában, Libanonban és Izraelben, és mindenütt lojálisak a helyi hatalomhoz. Az arab anyanyelvű drúz kisebbség fiai Izraelben vállalják a hadkötelezettséget is.



MTI