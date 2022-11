Rakusan: szükség van a magyar-szerb határ megerősített védelmére

2022. november 24. 12:52

Négy közép-európai ország - Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia - belügyminisztere egyetért abban, hogy a Nyugat-Balkán irányából illegálisan senkinek sem szabad bejutnia a schengeni térségbe, ezért szükségesnek tartják a magyar-szerb határ megerősített védelmét - jelentette ki Vít Rakusan cseh belügyminiszter a négy belügyi vezető csütörtöki prágai találkozója utáni sajtótájékoztatón.

Magyarország kötelességének tartja, hogy megvédje az ország déli határait és megakadályozza az illegális migránsok behatolását a közép-európai régióba - mondta Pintér Sándor, magyar belügyminiszter újságíróknak.



Nyilatkozatában arra is rámutatott, hogy idén már több mint 250 ezer határsértőt sikerült elfogni a déli határon, ami több mint kétszerese a tavalyi adatoknak. Bár a magyar határt kerítés és egyebek között Szlovákiából, illetve Csehországból érkezett rendőrkontingensek is védik, egyes migránsoknak mégis sikerült bejutniuk a schengeni térségbe.



A miniszter köszönetet mondott a segítségért az érintett országoknak, másfelől viszont sajnálatosnak nevezte, hogy az Európai Unió határvédelmi szervezete, a Frontex kivonult a magyar-szerb határról.



Pintér Sándor szerint javaslatként felmerült, hogy az illegális migráció hatékonyabb megállítása érdekében jó lenne hermetikusan lezárni a szárazföldi görög-török határt, amely csak 206 kilométer hosszú.



"Az illegális migráció nem egy ország, hanem egész Európa problémája, s megoldásából mindenkinek ki kellene vennie a részét" - hangsúlyozta Roman Mikulec szlovák belügyminiszter. Szerinte alapvető és döntő a külső schengeni határok védelme. Bejelentette, hogy Szlovákia hajlandó megerősíteni a magyar-szerb határon szolgáló rendőri egységét. Hasonlóan nyilatkozott a cseh belügyminiszter is.



Vít Rakusan kérdésre válaszolva ugyanakkor leszögezte: a szlovák-osztrák és a szlovák-cseh határon bevezetett ellenőrzéseket "rendkívüli intézkedésnek" kell tekinteni, amelyek csak ideiglenesen működhetnek.



A négy miniszter a prágai találkozón egyeztette álláspontját az illegális migráció kérdésében az uniós tagországok belügyminisztereinek pénteki tanácskozása előtt, s közölték, hogy Brüsszelben közös álláspontot fognak képviselni.



