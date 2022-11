Megszavazta az "LMBT-propaganda" kitiltását a médiából az orosz alsóház

2022. november 24. 15:50

Egyhangúlag megszavazott az orosz parlament alsóháza csütörtökön egy törvénycsomagot, amely mind a fiatalkorúak, mind a felnőttek körében megtiltja az LMBT, a pedofília és a nemi átalakítás "propagandáját" Oroszországban.

A harmadik olvasatban elfogadott szabályozás a reklámokra, a könyvekre, a filmekre és az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozik. A törvények hatályba lépését követően tilos lesz olyan filmeket bemutatni, amelyek a "nem hagyományos" szexuális kapcsolatokat és preferenciákat, valamint a nemi átalakítást népszerűsítik.

Emellett tilos lesz ilyen tartalmú árukat forgalmazni, beleértve a külföldi eredetűeket is. A törvény megsértése súlyos pénzbírsággal jár majd.



A magánszemélyeknek például 400 ezer rubelig (2,6 millió forint) , a jogi személyeknek pedig ötmillió rubelig (32,7 millió forint) terjedő büntetést kell majd fizetniük az "LMBT-propagandáért". A külföldiek 15 napos adminisztratív letartóztatásra vagy kitoloncolásra is ítélhetők.



A pedofília propagálásáért való felelősségre vonás magánszemélyek esetében 800 ezer rubelig (5,2 millió forint), szervezetek esetében pedig tízmillió rubelig (66 millió forint) terjedő pénzbírság lesz. A külföldi állampolgárok ezért is kiutasíthatók lesznek Oroszországból.



Ha "nem hagyományos" szexuális kapcsolatokról és preferenciákról fiatalkorúak körében terjesztenek információt, illetve ha az a nemváltoztatás szándékát keltheti bennük, a magánszemélyek 200 ezer rubelig (1,3 millió forint), a jogi személyek pedig 4 millió rubelig (26 millió forint) terjedő büntetéssel sújthatók.



A szigorítások betartásának felügyeletére az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyeletet (Roszkomnadzor) jogosították fel.



"Tilos népszerűsíteni a nem hagyományos szexuális kapcsolatokat. A döntés megvédi gyermekeinket, hazánk jövőjét az Egyesült Államok és az európai államok által terjesztett sötétségtől. Nekünk saját hagyományaink és értékeink vannak. Önök támogatták ezeket a törvényeket. Köszönöm!" - hangoztatta a módosítások egyik társszerzője, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma (parlamenti alsóház) elnöke.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter korábban, az előkészítés szakaszában elítélte az "LMBT-propaganda" betiltását célzó törvénytervezetet. A szigorítások egy másik társszerzője, Alekszandr Hinstejn kormánypárti képviselő az új szabályozást Blinkennek adott válasznak nevezte.

MTI