Az Európai Parlament rögeszméje blokkolná a magyar gazdaságot

2022. november 26. 15:16

Ha megvalósulna az Európai Parlament terve, és az Európai Unió minden Oroszországból származó fosszilis energiára és atomenergiára azonnali és teljes szankciót vetne ki, Magyarország gazdasága azonnal leállna - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljuttatott videonyilatkozatában, amelyben a nemzeti konzultáció kitöltésére biztatott.

Hollik István ebben arról beszélt, az Európai Parlament "szélsőségesen baloldali és szankciópárti többsége" elfogadott egy határozatot, amelyben azt követelik, hogy az EU minden Oroszországból származó fosszilis energiára, tehát kőolajra és földgázra, valamint az atomenergiára "vessen ki azonnali és teljes szankciót".



Ez Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan - szögezte le a politikus.



Hozzátette: ebből az EP-határozatból is "egyértelműen látszik, mi Brüsszel célja".



"Nem hajlandók figyelembe venni a szankciók káros gazdasági hatásait, és eszük ágában sincs változtatni az Európa gazdaságát romba döntő szankciós politikán, sőt gőzerővel dolgoznak a kilencedik szankciós csomagon" - jegyezte meg.



Hollik István hozzátette: ha megvalósulna az EP terve, "akkor Magyarország gazdasága azonnal leállna".



"Ezért erre a szankciópárti határozatra nemet kell mondanunk. Ez is azt mutatja, hogy nehéz csaták állnak még előttünk, annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni Magyarország érdekeit az elhibázott szankciókkal szemben" - fogalmazott.



Hozzátette: ezért is fontos, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt.



"Ha több millió magyar ember kifejti véleményét a szankciókkal kapcsolatban, azt nem tudja Brüsszel figyelmen kívül hagyni" - szögezte le.



MTI