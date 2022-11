Magyarokkal találkozik Novák Katalin vasárnap a Kárpátalján

2022. november 26. 16:58

Az államfő a helyi magyarság körében, Kárpátalján gyújtja meg advent első vasárnapján az első gyertyát és istentiszteleten is részt vesz.

Novák Katalin Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívására érkezett szombaton Kijevbe, hogy részt vegyen a Gabonát Ukrajnából (Grain from Ukraine) humanitárius programban.



Az államfő a Kijevben elmondott beszédében emlékeztetett arra, hogy márciusban, nem sokkal a háború kitörése és az orosz erők előrenyomulása után is Kárpátaljára látogatott, a háború elől menekülőknek segített és beszélgetett a magyar kisebbség tagjaival.



Novák Katalin Kijevben kijelentette: 150 ezer okunk van arra, hogy megállítsuk a háborút, hogy elérjük a békét.



"150 ezer ok, 150 ezer magyar nemzetiségű ember" - mondta, hozzátéve, hogy a háborúban a magyar közösség tagjai közül 500 ember sebesült meg vagy hunyt el a fronton és a háborús tevékenységek következtében.



MTI