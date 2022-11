Elindult a Katolikus Karitász adventi segélyprogramja

2022. november 27. 13:12

Elindult a Katolikus Karitász adventi segélyprogramja - közölte a jótékonysági szervezet vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint az akció vasárnapi megnyitóján Écsy Gábor országos igazgató többek között elmondta, szeretnének élelmiszer-adományt és lakhatási támogatást nyújtani a rászoruló családoknak. Kitért arra is, hogy a Karitász a különböző élethelyzetekben különleges törődést adhat személyre szabott segítséggel, amelyben országszerte 10 ezer önkéntesük működik közre.



Az írásos összegzés szerint Dolhai Attila Jászai Mari-díjas, Érdemes-művész - aki tavaly is részt vett a segélyakció népszerűsítésében - meginvitált mindenkit a Karitász karácsonyi jótékonysági koncertjére, amit december 17-én a Szent István-bazilikában tartanak. A Katolikus Karitász országszerte számos helyen oszt egész télen teát és meleg ételt hajléktalanoknak és krízis helyzetben élőknek, több száz családot szeretne kályhával és igény szerint tűzifával segíteni, a határon túli magyar családokat is élelmiszer-csomaggal, édességekkel, egyéb ajándékokkal támogatni - közölték. Hozzátették, hogy az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akciók keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni valamelyik gyűjtőponton. Erről további részletek a www.angyalbatyu.hu oldalon olvashatók. A Karitász felhívta a figyelmet arra, hogy a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal támogathatják a munkájukat, banki átutalással, online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak a segíteni vágyók a szervezet karácsonyi segélyprogramjaihoz és évközi munkájához is. Beszámoltak arról is, hogy Egymillió csillag a szegényekért című szolidaritási akció a szegény családok helyzetére hívja fel figyelmet december 4-11. között. Jelezték egyúttal, hogy a segélyszervezet december 22-ig Budapesten, a Bazilika adventi vásárában adománypontot működtet.



MTI