Ma szobrot állítani vagy szobrot dönteni hitvallás

2022. november 27. 17:40

Ma szobrot állítani vagy szobrot dönteni hitvallás; a szoborállítás egy közösség és egy kultúra megtestesült életjele, míg a szobordöntés a rombolást hirdeti - jelentette ki vasárnap Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Beregszentmiklósi Szoborpark Alkotóház épületének átadásán.

"A rombolás lehet indokolt, ahogy 1956-ban a Sztálin szobor ledöntése volt, de lehet provokáció is, ahogy ez Munkácson történt közel egy hónapja" - utalt a munkácsi turul szobor eltávolítására a politikus.



Szilágyi szerint a most átadott alkotóház kettős szerepet tölt be: gyűjti a magyarság életjelét hordozó szobrokat, továbbá teret kínál annak, hogy mindenféle alkotásban utat találjon magának a kortárs kultúra művészi igényű ága.



"Az itt született alkotások segíteni fogják, hogy a helyi magyarság egyetemes érvénnyel örökítse meg értékítéletét és üzenetét a jelennek és az utókornak" - hangoztatta a helyettes államtitkár.



Nagyon fontos ennek a kultúrának az éltetése olyan időben, amikor sok szempontból beszűkülnek a lehetőségek - mondta a politikus. "Ilyen időkben a kultúra a magyarság mentsvára" - szögezte le Szilágyi Péter, aki Roger Scruton brit filozófust idézve arról beszélt, hogy a kultúra olyan szerzemény, amely megnyitja az elmét, a szívet és az érzékeket egy szellemi és művészi örökségre, a kultúra képes új távlatokat nyitni nekünk, egy maradandóbb és tisztább világba.



"Ez a kultúra az, ami meghatározza és megőrzi a közös életvitelünket, megőrzi hagyományainkat, nyelvünket és nemzetünket. Mi magunk vagyunk ennek a kultúrának a letéteményesei" - nyomatékosította a helyettes államtitkár.



A politikus úgy vélte, hogy bárhol is élnek a magyarok a világban, a kulturális kincseink közösek, és az elmúlt 10-12 év nemzetpolitikai irányváltása is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben minden válságból megerősödve jöttünk ki.



Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Szilágyi Péter leszögezte: minden magyar számára kiemelten fontos, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen. Mint fogalmazott: fontos, hogy a szomszédunkban békességben élhessen mindenki.



"Érdekeltek vagyunk abban, hogy Ukrajna szuverén, kiegyensúlyozott, demokratikus jogállam legyen, ahol a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyar kisebbség is biztonságban és nyugalomban élhet szülőföldjén" - foglalt állást a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, s leszögezte: Magyarország a lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát és ezért az ukrajnai oktatási és nyelvi jogszűkítések kérdéseit ideiglenesen "zárójelbe tettük".



Szilágyi Péter hozzátette, hogy bízik abban, hogy Ukrajna az előkészületben lévő új nemzeti kisebbségekről szóló törvényben helyreállítja a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség korábban meglévő oktatási és nyelvi jogait, és figyelmet fordít a történelmi emlékművek kölcsönös tiszteletére és megőrzésére.



"Mindent megteszünk azért, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek működését ebben a háborús helyzetben is biztosítani tudjuk" - emelte ki a helyettes államtitkár, külön kiemelve a Pro-Arte Munkács szervezetet, amely 2014 óta tesz azért, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradjon a szülőföldjén.



Szilágyi Péter emlékeztetett, hogy Magyarország történetének eddigi legnagyobb humanitárius segélyakcióját indította meg a Kárpátalján maradt honfitársaink és az ukrajnai menekültek megsegítésére.



"Példaértékű az az összefogás, amely a határ mindkét oldalán megnyilvánul a bajbajutottak és menekültek megsegítése érdekében" - mutatott rá Szilágyi Péter. Ukrajna ezekben a vészterhes időkben is megtapasztalhatja a magyar nép önzetlen segítségnyújtását - tette hozzá a politikus, kifejezve egyúttal reményét, hogy ez lehet a kölcsönös bizalom alapja a jövőre nézve is.



MTI