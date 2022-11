Utcai zavargások: Véres ostrom Brüsszelben, Rotterdamban, Amszterdamban és Hágában

2022. november 28. 14:56

Komoly utcai zavargások kezdődtek vasárnap Brüsszelben, Rotterdamban és Hágában azután, hogy a belga válogatott vereséget szenvedett a Marokkó elleni meccsen a katari labdarúgó-világbajnokságon. A migránsok, bevándorlók és bevándorló hátterű rendbontók törtek, zúztak, romboltak és gyújtogattak.

Vasárnap kora délután komoly tömegzavargások törtek ki Belgium fővárosában, miután a belga válogatott vereséget szenvedett a Marokkó elleni meccsen a katari labdarúgó-világbajnokságon. A rendbontók gyújtogattak, erőszakosan törtek-zúztak, és Brüsszel két legrosszabb közbiztonságú migránsnegyedében is óriási botrányt okoztak, a rendőrségnek vízágyút is be kellett vetnie a megfékezésükre. Érdekes módon a francia és belga sajtó egészen hétfő reggelig hallgatott arról, hogy mi történt, de azután már ők is megírták: bevándorló hátterű marokkóiak borították lángba a várost, ők így ünnepelték a győzelmet a belgák felett.

Brüsszel lángokban

Az újfent nyilvánosságra került videófelvételeken és fotókon jól látszik, milyen döbbenetes és ijesztő, ami történt. Valósággal szétszedték Brüsszelt a marokkói származású szurkolók és vélhetően azok, akik hozzájuk csapódtak. A rendbontók autókat rongáltak meg és gyújtottak fel, gyújtogattak, a helyszínre vezényelt rendőrök pedig vízágyúkat és könnygázt vetettek be a randalírozó tömeg feloszlatására.

Az MTI a La Libre belga napilapra hivatkozva új információkat osztott meg: közösségi oldalakon terjedő videókon látható, hogy a rendbontók marokkói zászlókkal a kezükben megtámadnak egy járművet a brüsszeli városközpontban. Egy, az incidensről tudósító újságíró megsérült a petárdázás következtében. A körzeti rendőrkapitányság szóvivője a belga hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a rendzavarást több tucat olyan személy kezdte, akik csak az alkalmat várták, hogy összeütközésbe kerüljenek a rendfenntartó erőkkel és veszélyeztethessék a közbiztonságot.

Marokkói „hátterű” támadás

Az mindenesetre nem kétséges, hogy bevándorló hátterű marokkóiak borították lángba a várost. A zavargás több szereplője is marokkói zászlót kötött magára, és Brüsszel belvárosában is voltak zavargások, valamint a város két legrosszabb közbiztonságú migránsnegyedében is: Molenbeekben és Anderlechtben. Molenbeek Brüsszel egyik olyan városrésze, ahogy nagyrészt közel-keleti bevándorlók vagy bevándorló hátterű lakosok élnek. Érdekes módon ezt az információt a francia és belga sajtó valahogyan „kifelejtette” vasárnap esti tudósításaiból, ugyanakkor hétfő reggel már több lap is említést tett arról, hogy mi történt, és hogy a zavargásokat bevándorló hátterű marokkóiak csinálták.

Időközben döbbenetes felvételek láttak napvilágot, amelyeken jól látszódik, mekkora volt a káosz vasárnap a belga fővárosban. A képsorokon jól látszódik, ahogyan a dühös szurkolók zöme fiatal, bevándorló hátterű marokkói. A marokkóiak törtek-zúztak: autókat rugdostak, borítottak fel, petárdáztak, gyújtogattak és elektromos rollereket égettek.

Rotterdam, Amszterdam, Hága

Érdekes módon a hollandiai Rotterdamban is rohamrendőröknek kellett beavatkozni, mivel a központban ott is zavargások alakultak ki a katari labdarúgó-világbajnokságon Marokkó Belgium felett aratott győzelme után. A rendőrség egy körülbelül ötszáz fős szurkolói csoportról tett említést. A rohamrendőröket végül Hágában is riasztották, ugyanis a hágai Vaillantplein-en is nagy volt a felfordulás. Tűzijátékokat dobáltak a marokkói fiatalok és felfeszítették a járókelők autóinak ajtaját.

A résztvevőket arra kérték, hogy hagyják el a területet - mondta a rendőrség szóvivője a NU.nl-nek. A nyugat-amszterdami Mercatorplein-en is sok volt a „kellemetlenség” - számolt be a helyi média. Az Amszterdamban készült felvételeken jól látható, amint felgyújtanak például egy autót.

MH