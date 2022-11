Számottevő csapadék nem várható

2022. november 29. 09:28

A nagykiterjedésű anticiklon erősebb hatást fejt ki hazánk időjárására, mint a délnyugatra kialakuló mediterrán ciklon, így lényeges változás egyelőre nem várható.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: a nap első felében mindenütt javulnak a látási viszonyok, és az északkeleti megyékben a rétegfelhőzet is szakadozik, csökken, arrafelé akár pár órára is kisüthet a nap. Másutt marad a borult idő, sőt délnyugat felől vastag magasszintű felhőzet is fölénk húzódik. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb a rétegfelhőzettel borított vidékeken fordulhat elő szitálás. Napközben már a Dunántúl más részein is élénk lökések kísérhetik a keleties irányú szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.

met.hu