Észtország ellen kezdi az évet a Puskás Arénában Rossi csapata

2022. november 29. 13:34

Jövő tavasszal az Észtország elleni hazai felkészülési mérkőzéssel indítja az évet a magyar labdarúgó-válogatott, amely négy nappal később már Európa-bajnoki selejtezőn bizonyíthat.

A Rossi-legénység – mlsz.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapja kedden arról számolt be, hogy Marco Rossi együttese március 23-án, a Puskás Arénában fogadja a világranglistán 109. észt csapatot, amely a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában a D divízióban szerepelt, és csoportját megnyerve egy osztállyal feljebb lépett.



"Az idei évben nagyon erős ellenfeleink voltak, amelyek rendre kezdeményeztek ellenünk, így most kifejezetten olyan ellenfelet szerettünk volna, amellyel szemben valószínűleg nekünk kell majd kezdeményeznünk és feltörni a szervezett, felállt védelmet" - idézte az MLSZ honlapja Marco Rossi szövetség kapitányt, aki szerint az észtek veszélyesek, amit az is jól mutat, hogy nyáron gól nélküli döntetlent játszottak a magyarokat a legutóbbi két vb-selejtezőn is legyőző Albániával.



A világranglistán jelenleg 36. magyar válogatott az Eb-selejtezők sorsolásán ötcsapatos csoportba került, így a selejtezősorozat két játéknapján is felkészülési mérkőzést játszik majd. A magyarok egyik selejtezős szabadnapja éppen az első játéknap lesz, az UEFA jelenleg érvényben lévő szabályzata alapján azonban a szabadnapos válogatottak is kötelesek pályára lépni, vagyis felkészülési mérkőzést játszani. A magyar válogatott a kvalifikációs sorozatot négy nappal később a bolgárok ellen kezdi, ugyancsak hazai környezetben.



MTI