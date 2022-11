Bukarestben elkezdődött a NATO külügyminisztereinek tanácskozása

2022. november 29. 17:16

Megkezdődött az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét (NATO) alkotó országok külügyminisztereinek tanácskozása Bukarestben, a román parlament épületében kedd délután.

Megnyitó beszédében Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára kijelentette: Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúban elszenvedett veszteségei, és az orosz hadsereg Herszonból való kivonulása az ukrán erők rendkívüli bátorságáról árulkodnak, de azt is bizonyítják, hogy a NATO támogatása megmutatja hatásait a harctéren, és ennek a támogatásnak folytatódnia kell.



A főtitkár kitért arra is, hogy Oroszországnak továbbra is jelentős kapacitásai vannak. Úgy vélte: a tény, hogy az orosz hadsereg megpróbálja sötétben és hidegben hagyni Ukrajnát, azt is megmutatja, hogy milyen segítséget kell nyújtani a továbbiakban.



"Elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsük Ukrajnát, az önmagáért vívott harcában. Mindent megteszünk, hogy megvédjük a NATO minden négyzetcentiméternyi területét" - zárta felszólalását Jens Stoltenberg.



A házigazdaként megszólaló Klaus Iohannis román államfő annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy a tanácskozásra a NATO keleti szárnyán, a Fekete-tenger térségében kerül sor, és a szövetségesek a megfelelő pillanatban adják jelét a szolidaritásnak, az egységnek és a stratégiai elkötelezettségnek.



Iohannis elismerését fejezte ki minden NATO-szövetségesnek, amely az ukrajnai háború kitörése óta csapatokat küldött Romániába. Azt is fontosnak tartotta, hogy a miniszteri értekezlet egy részére Moldova, Georgia és Bosznia-Hercegovina képviselőit is meghívták. Egyben reményét fejezte ki, hogy hamarosan Finnország és Svédország is teljes jogú tagként csatlakozhat a szövetséghez.



Finnország és Svédország külügyminisztere meghívottként már részt vesz a kétnapos bukaresti értekezleten.

MTI