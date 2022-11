Moszkva tiltakozik a Szentszéknél a pápai bírálat ellen

2022. november 29. 21:19

Oroszország nevében határozottan tiltakozott kedden a Vatikánnál Alekszandr Avgyejev szentszéki orosz nagykövet amiatt, hogy Ferenc pápa az Ukrajnát megtámadó orosz haderő csecsen és burját katonáinak kegyetlenségéről tett egy kijelentést.

A katolikus egyházfő az America című jezsuita magazinnak adott interjújában azt hangoztatta, hogy az ukrajnai háborúban a legnagyobb kegyetlenséget az "orosz hagyományokon kívül" nevelkedett katonák követték el. A pápa a burjátokat és a csecseneket hozta fel példaként.



Avgyejev orosz hírügynökségeknek elmondta, hogy felkereste a vatikáni diplomáciai szolgálat vezetőségét, és tiltakozott Ferenc pápa kijelentése miatt.



"Felháborodásomat fejeztem ki az ilyen gyanúsítás miatt, és megjegyeztem, hogy semmi sem ingathatja meg a többnemzetiségű orosz nép összetartását és egységét" - nyilatkozott az orosz nagykövet.



Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Ferenc pápa szavai a "különleges hadműveletben" részt vevő csecsenek és burjátok brutalitásáról elferdítik az igazságot. "Ez már nem ruszofóbia, ez perverzió, nem is tudom, milyen szintű. Gondoljanak vissza, hogy a '90-es években és a 2000-es évek elején pontosan az ellenkezőjét mondták nekünk, azt, hogy az oroszok, a szlávok kínozzák a kaukázusi népeket, most pedig azt mondják, hogy a kaukázusi népek kínozzák az ukránokat" - hangoztatta a parlament felsőházában megtartott egyik fórumon.



"Természetesen nem értünk egyet a pápával a kegyetlenséggel kapcsolatban. A csecsenek kegyetlenek az ellenségeikkel, de irgalmasok a barátaikkal és a civilekkel" - mondta Szalah Mezsgyijev csecsen főmufti a RIA Novosztyi hírügynökségnek. Azt tanácsolta azoknak, akik képet akarnak kapni a hegylakók jelleméről, hogy olvassák Mihail Lermontov költő műveit.



Magomed Daudov, a csecsen parlament elnöke azt mondta: meglepődött a pápa "primitív érvelésén". Ugyanis szerinte egyetlen tény sem bizonyítja, hogy a csecsenek vagy a burjátok akár egyetlen háborús bűncselekményt is elkövettek volna Ukrajnában.



"A világ katolikusainak feje váratlanul kénytelen volt csúnya szavakat mondani a mi népünkről. Azt hiszem, az európai latinok (latin rítusú keresztények) számára nem világos, hogy az élet a hideg Szibériában és a Távol-Keleten kitartóbbá, türelmesebbé és szívósabbá teszi az embereket a különböző megpróbáltatásokkal szemben. A mi népünk nem kegyetlen, csak kénytelen újra és újra méltósággal megvédeni hazáját a fasizmustól, csakúgy mint nagyapáinknak a dédapáinknak" - írta Telegram-csatornáján Oroszország hagyományos buddhista szanghájának vezetője, XXIV. Pandito Hambo láma.



"A burját katonák becsülettel teljesítik kötelességüket, példát mutatva az orosz hadsereg legjobb hagyományaiból. Rettenthetetlenül, becsülettel és méltósággal védik hazájuk érdekeit. A civileket kímélve és védve, emberségesen és könyörülettel bánva a hadifoglyokkal - így harcol az orosz hadsereg, amelyben többszáz nemzetiség van, köztük burjátok" - írta Alekszej Cidenov burját köztársasági vezető a Telegramon. Megjegyezte: "legalábbis furcsa" azt hallani, hogy a katolikus egyházfő a civileket védő egyes nemzetiségeket - nevezetesen a burjátokat és a csecseneket - kegyetlennek minősít. "A Donyec-medencei emberek több mint nyolc éven át éltek bombázások alatt, és haltak meg százával, miközben ukrán nacionalisták terrorizálták őket egy bűnöző rezsim és +civilizált+ nemzetekből való kurátoraik irányításával. És ha harcosainkra felfigyeltek, az azt jelenti, hogy ők jól végzik a dolgukat" - tette hozzá.



MTI