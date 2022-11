Varsóban a magyar tanszék 70 éves

2022. november 30. 12:22

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Kétnapos nemzetközi hungarológiai konferencia kezdődött szerdán a lengyel fővárosban a Varsói Egyetem magyar tanszéke fennállásának 70. évfordulója alkalmából.

"A korláttalan természet vadvirága vagyok én - az ezerarcú romantika" című, Petőfi Sándor költeményére utaló jubileumi konferencia ünnepi megnyitóján részt vett Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar nagykövet, és videokapcsolaton keresztül felszólalt Maróti Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztályának vezetője is.



Csilla Gizinska, a magyar tanszék vezetője az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: a tanszék a magyar nyelvterületen kívül a magyar nyelvet és kultúrát oktató és kutató egyik legnagyobb hungarológiai központnak számít.



"A több száz éves hagyománnyal rendelkező magyar-lengyel barátság nemcsak motiválja és segíti munkánkat, de egyben kötelez is bennünket" - jelentette ki. Aláhúzta: nagyban a lengyelországi hungarológián is múlik, hogy hogyan sikerül megszólítani a fiatalokat, "újszerűvé tenni ezeket a kapcsolatokat, és nem utolsósorban továbbvinni őket".



Gizinska fontosnak nevezte, hogy a tanszék hallgatói olyan tudásra tegyenek szert a magyar nyelv és kultúra ismerete terén, amely segíti őket az elhelyezkedésben a munkaerőpiac minden szegmensében - a kultúrában, a tudományban és a versenyszférában is. Hozzátette: a végzős hallgatók nagy része éppen magyar nyelvtudásának köszönhetően helyezkedik el.



A lengyel, magyar, finn és cseh irodalomtörténészek és nyelvészek részvételével szervezett konferenciát a Petőfi-emlékévvel, valamint az idén kihirdetett lengyel romantika emlékévével is összekapcsolják.



A szimpózium csütörtökön Háy János író és Rozs Tamás zeneszerző A világköltészet Petőfi nevű szereplője című zenés-irodalmi előadásával zárul.



A varsói Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet honlapján szerdán felidézték: a varsói magyar tanszék 1952-ben elsőként kezdte meg működését a három lengyelországi hungarológia szak közül, azóta megszakítás nélkül folytatja oktatói és tudományos működését. Létrehozásához hozzájárultak a Varsói Egyetem azon professzorai, akik a második világháború idején menedékre találtak Magyarországon, majd visszatértek hazájukba - emelték ki.



A Felczak Intézetben a konferenciához kapcsolódó rendezvény keretében kedden találkoztak a varsói, a krakkói és a poznani tanszék hallgatói és oktatói, prezentációkon mutatták be intézményeiket, és hallgatói szimpóziumon vettek részt.

MTI