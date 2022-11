A néhai brit uralkodó legrégebben szolgáló udvarhölgye

2022. november 30. 23:10

Rasszista botrányba keveredett és szerdán lemondott II. Erzsébet királynő legrégebben szolgáló egykori udvarhölgye, aki a néhai brit uralkodó szeptemberi halála óta is a királyi család szolgálatában állt.

A Lady – independent.co.uk

Az udvar szerda este jelentette be, hogy a 86 esztendős Lady Susan Hussey több mint hatvan év szolgálat után távozik a Buckingham-palotából.



A közlemény szerint Lady Hussey - Vilmos trónörökös keresztanyja - töredelmesen bocsánatot kért viselkedéséért, amely miatt a botrány kipattant.



Az ügy közvetlen előzményeként a volt udvarhölgy - aki 1960-ban lépett II. Erzsébet királynő szolgálatába és az elmúlt évtizedekben a néhai uralkodó egyik legbizalmasabb és legbefolyásosabb barátjaként tartották számon - részt vett egy fogadáson, amelyet Kamilla, III. Károly király felesége adott kedden a Buckingham-palotában a nők elleni erőszakcselekmények áldozatait segítő jótékonysági szervezetek képviselőinek.



Lady Hussey - akinek férje Marmaduke Hussey, a BBC brit közszolgálati médiatársaság kormányzótanácsának 2006-ban elhunyt elnöke volt - a 300 meghívott jelenlétében lezajlott rendezvényen szóba elegyedett Ngozi Fulanival, a Sistah Space nevű szervezet alapítójával és vezetőjével.

Lord Hussey – standard.co.uk



A Sistah Space elsődleges célja olyan afrikai és karibi hátterű brit nők támogatása, akiket családon belüli erőszakcselekmények vagy szexuális támadások értek.

sistahspace.com



A rendezvény után Ngozi Fulani a Twitteren tette közzé a volt udvarhölggyel folytatott párbeszédének részleteit.

Fulani – cnn



Ebből kiderült, hogy Lady Hussey folyamatosan és meglehetősen agresszív hangnemben faggatta őt származásáról, elsősorban arról, hogy "Afrika mely tájékáról" érkezett Nagy-Britanniába.



Ez folytatódott azután is, hogy a karibi szülők gyermekeként született Ngozi Fulani közölte: brit állampolgár, Nagy-Britanniában született és születése óta Nagy-Britanniában él.



"Na de csak tudja, hogy honnan érkezett ide?" - kérdezte Lady Hussey ezután is, és nem tágított akkor sem, amikor Fulani többször megismételte, hogy Nagy-Britanniában született és brit állampolgár.



"Itt születtem és brit vagyok" - válaszolt ismét Fulani, mire Lady Hussey úgy tette fel újból a kérdést, hogy "De nem, azt mondja meg, hogy ténylegesen honnan jött és mikor érkezett ide?"



Amikor Fulani elmondta, hogy a szülei vándoroltak be Nagy-Britanniába az 1950-es években, Lady Hussey diadalmasan rávágta, hogy "Na, tudtam, hogy a végén eljutunk idáig, tehát maga karibi!".



A Buckingham-palota szerdán késő este kiadott hivatalos közleményében hangsúlyozta, hogy az incidenst rendkívül komolyan veszi, és azonnali hatállyal kivizsgálta az ügyet.



A brit királyi család londoni hivatala és rezidenciája közölte: megállapította, hogy "elfogadhatatlan és mélységesen sajnálatos megjegyzések hangzottak el" a párbeszéd során, az "érintett egyén" bocsánatot kért és azonnali hatállyal távozott az udvar szolgálatából.



A walesi herceg, Vilmos trónörökös szóvivője külön nyilatkozatban szögezte le szerda este, hogy a rasszizmusnak nincs helye a brit társadalomban, és a rendezvényen elhangzott megjegyzések elfogadhatatlanok voltak.



Ngozi Fulani szerdai nyilatkozatában az "intézményes rasszizmus" megnyilvánulásának nevezte a történteket.



Az ügy a legnagyobb ilyen jellegű botrány a brit királyi család környezetében azóta, hogy Harry herceg - Vilmos öccse - és felesége, Meghan hercegnő szintén az udvarban tapasztalt "rasszista megnyilvánulásokról" szólt a velük készült, világszerte hatalmas vihart kavart kétórás interjúban, amelyet Oprah Winfrey-nek adtak tavaly márciusban.





Winfrey – NBC news

A műsorban Meghan - aki édesanyja részéről afrikai-amerikai hátterű - elmondta: még várandós volt elsőszülött kisfiával, Archie-val, amikor Harrynek "valaki" a királyi családból felvetette, hogy a születendő gyermek bőrszíne "vajon mennyire lesz sötét".



Harry az interjúban kifejtette: a rasszista megnyilvánulásoknak komoly szerepük volt abban, hogy ő és felesége 2020-ban felhagyott a királyi család szolgálatában végzett tevékenységével és Amerikába költözött.



MTI