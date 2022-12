Már kaphatók a 2023-as éves és megyei autópálya-matricák

2022. december 1. 10:27

Csütörtöktől kaphatók a 2023-ra érvényes éves országos és megyei autópálya-matricák a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) megújult honlapján, ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél - közölte a NÚSZ Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

Kiemelték, a jövő évre érvényes vignetták január elsejétől lesznek használhatók.



Az éves országos és megyei autópálya-matricák decemberi elővásárlására 2016 óta van lehetőség minden évben. A többletszolgáltatás célja, hogy a közlekedők időben, az értékesítőhelyeken januárban jellemző sorban állást elkerülve vehessék meg e-matricájukat. Továbbá úthasználati jogosultságot nemcsak saját részre, hanem más járművére is lehet venni, így egy országos vagy megyei vignetta akár hasznos ajándék is lehet a közelgő ünnepekre - írta közleményében a társaság.



Hozzátették, az elővásárlás keretében megváltott éves e-matricák 13 hónapon át használhatók Magyarország több mint 1600 kilométer hosszú díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán: az érvényességi idejük 2023. január 1-én 0 órakor kezdődik és 2024. január 31-én éjfélig tart.



A NÚSZ Zrt. arra is felhívja a figyelmet, hogy e-matrica vásárlásakor minden esetben még a fizetés előtt ellenőrizzék a vevők az általuk megadott adatokat, így például a rendszámot, a felségjelzést, a díjkategóriát és megyei matrica vásárlásánál a megyét.



A 2023-ra érvényes éves országos és megyei autópálya-matricák elővásárlásához a NÚSZ Zrt. a megújult hivatalos honlapját, a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja, amelyen regisztráció nélkül is lehet vásárolni, valamint akadálymentesített és használható nemcsak számítógépen, hanem mobiltelefonon, táblagépen is.



Rámutattak, hogy a társaság hivatalos oldala, a nemzetiutdij.hu az egyetlen olyan online felület, ahol nincs a vignetta árán felül további költsége a vásárlónak, így az e-matrica annyiba kerül, mintha azt benzinkúton vásárolná meg, viszont nem kell megőriznie két évig az ellenőrző szelvényt.



Arra is kitértek, hogy az éves érvényességű autópálya-matricákat egyre több járműre veszik meg a közlekedők az érvényességi idő kezdete előtt, az elővásárlás keretében. Míg 2018 decemberében csaknem 120 ezer, 2019 és 2020 utolsó hónapjában mintegy 143 ezer, 2021 decemberében pedig 162 ezer darab éves e-matrica talált gazdára. Az elővásárlási időszakban elkelt vignettáknak általában nagyjából 40 százaléka országos és 60 százaléka megyei érvényességű.



A 2022-re váltott éves országos és megyei matricák 2023. január 31-ig biztosítanak úthasználati jogosultságot a magyarországi díjköteles gyorsforgalmi utakon - olvasható a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. közleményében.

MTI