Az Ügetőszilveszter a világ legnagyobb szilveszteri lóversenye

2022. december 1. 21:14

Az Ügetőszilveszter a világ legnagyobb szilveszteri lóversenye - mondta csütörtökön az M1 aktuális csatornán a Kincsem Park igazgatója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy idén először az eseményen a látogatók adományokkal segíthetik az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló családokat támogató munkáját.

Pécsi István kiemelte, hogy idén a 23. Ügetőszilveszterre készülnek, amely mostanra nagyon jó branddé, a budapesti modern kultúra részévé vált. Mint felidézte, az eseményt eredetileg a főiskolásokra, egyetemistákra építették, de olyannyira kinőtte magát, hogy sokan a szilveszteri buli előtti délutáni bemelegítő partinak tekintik a különleges rendezvényt, amelyet idén először kötnek össze jótékonykodással.



A programokról elmondta: a Kincsem Parkban idén elindított Magyar Póni Championátus "szuperdöntőjét" tartják szilveszterkor, valamint ló- és agárfutamokat rendeznek, de bulisátor is várja a látogatókat. Hozzátette, hogy ott lesz Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó is, aki sztárfutamon fog hajtani.



Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója felidézte, hogy a Kincsem Park kereste meg szervezetüket, aminek azért is örültek, mert a jótékonyságnak mindenhol helye van. Reményének adott hangot, hogy olyan embereket is meg tudnak a rendezvényen szólítani, akiket máshol nem érnek el.



Utalt arra, hogy minden étel- és ital árának 5 százalékát az Ökumenikus Segélyszervezet kapja meg, továbbá árverés és helyi adománygyűjtés indítását is tervezi a segélyszervezet.



Emlékeztetett rá, hogy a rendkívül nehéz gazdasági helyzet miatt a segélyszervezet már november 7-én elindította adventi adománygyűjtését, az Ügetőszilveszternek köszönhetően pedig egészen az év utolsó pillanatáig lehet jótékonykodni a 1353-as adományvonalon is.



A Kincsem Park korábbi tájékoztatása szerint december 31-én a programsorozat délben ügetőfutamokkal veszi kezdetét, amelyek közül kiemelkedik a színészek-sportolók-újságírók versenye. A futamokkal egyúttal a két színészlegendáról és korábbi versenyzőről, Zenthe Ferencről és Bubik Istvánról is megemlékeznek. A legrangosabb futam a TIPPMIX - Lovaregyleti Díj lesz a pálya legjobb lovaival, továbbá agárversenyt is rendeznek a Kincsem Parkban található Nemzeti Agár Stadionban.



A közönség akár már egy 300 forintos jeggyel is élvezheti a fogadás és a verseny izgalmát. A gyerekeket állatsimogató és pónilovaglási lehetőség várja.



A rendezők az ország leggyorsabb pónilovainak versenyével köszönik meg az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársainak önzetlen munkáját. A Kincsem Park a segélyszervezet számára egy komoly eszmei értéket képviselő egyedi vázát is felajánlott, amelyet meg lehet vásárolni.



MTI