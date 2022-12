A demokrácia, a szabadság frázisait puffogtatta Biden és Macron díszvacsorán

2022. december 2. 18:36

Az Egyesült Államok és Franciaország együtt áll ki a demokrácia, a szabadság és az egyenlőség mellett - hangoztatta Joe Biden amerikai elnök azon az állami vacsorán, amelyet Emmanuel Macron francia államfő számára adott Washingtonban helyi idő szerint csütörtök este.

Elnökként Joe Biden most adott először hagyományos fehér házi díszvacsorát külföldi állami vezetőnek. Az amerikai elnök ismét elmondta, hogy a két ország együtt áll ki az elnyomással és az igazságtalansággal szemben, és egymásra szövetségesként és barátként tekint.



A vacsorát, amelyen mintegy négyszáz vendég vett részt, a Fehér Ház kertjében felállított hatalmas sátorban rendezték meg. Az eseményen fellépett Jon Batiste New Orleans-i zenész, akinek művészetére egyaránt hatott az amerikai és a francia kultúra.



Az amerikai elnök ezt megelőzően fehér házi irodájában tárgyalt francia hivatali partnerével. A közös sajtóértekezleten Joe Biden kijelentette: e pillanatban nincs terve arra, hogy beszéljen az orosz elnökkel, de készen áll erre, ha Vlagyimir Putyin arról akar vele beszélni, hogy miként vessenek véget az ukrajnai háborúnak.



Emmanuel Macron a tájékoztatón arról beszélt, hogy ha Ukrajna kidolgozza egy békemegállapodás feltételeit, akkor ő hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyinnal. Előtte, az ABC televízió reggeli műsorának adott interjújában még azt mondta: a következő napokban szándékozik beszélni az orosz elnökkel.



Macron szerdán érkezett háromnapos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, pénteken New Orleansba látogatott el.

MTI