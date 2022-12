Plafon az olajár fölött

2022. december 2. 20:12

Az Európai Unió tagországai előzetesen megállapodtak a tengeren szállított orosz olaj hordónkénti árplafonjáról, amely 60 dollár lesz - erről tájékoztatta az újságírókat Andrzej Sados, Lengyelország Európai Unió mellé rendelt állandó képviseletének vezetője pénteken. A döntést üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Andrzej Sados közölte azt is, hogy bár Varsó alacsonyabb árat követelt, visszavonta az orosz nyersolaj felső árszintjének meghatározását célzó európai javaslattal szembeni kifogását.



"Lengyelország elfogadta az Európai Unió által javasolt, a tengeri úton szállított orosz nyersolaj 60 dolláros hordónkénti felső árkorlátozását" - idézte a nagykövetet a TVP lengyel közszolgálati hírtelevízió Twitter-üzenetében.



Az uniós nagykövetek pénteki tanácskozásán létrejött megállapodással az Európai Unió csatlakozik a Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Japánt, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat és Kanadát tömörítő G7 csoport által szorgalmazott javaslathoz - közölte Andrzej Sados, aki hozzátette: az árszintet kéthavonta felülvizsgálják.



A lengyel hozzájárulás lehetővé teszi az EU számára, hogy előrehaladjon a javaslat jóváhagyásával. Az intézkedést már ezen a hétvégén hivatalossá tehetik - tette hozzá.



Uniós diplomaták tájékoztatása szerint az EU és a G7 csoport hivatalos bejelentése vasárnapra várható, mielőtt december 5-én életbe lép az orosz olajimport túlnyomó többségére vonatkozó EU-embargó. A nagykövetek abban is megállapodtak, hogy a hétvégén újabb tárgyalási fordulót indítanak Oroszországgal szembeni további uniós szankciók meghozataláról azzal a céllal, hogy új korlátozásokat vezessenek be az orosz gazdaságra és a kulcsfontosságú orosz tisztségviselőkre vonatkozóan.



Ursula von der Leyen Twitter-üzenetben azt írta, hogy a G7 tagjaival és másokkal egyeztetett olajárplafonról szóló uniós megállapodás jelentősen csökkenteni fogja Oroszország bevételeit. Rövid videoüzenetében közölte, az ársapka célja az is, hogy megtámogassa az uniós szankciókat, segítsen stabilizálni a globális energiaárakat és energiapiacokat, valamint segítse a feltörekvő országokat azáltal, hogy lehetővé teszi az európai kereskedőknek és szállítóknak az orosz nyersolaj biztosítását a felső határ alatti, korlátozott áron.

MTI