Futball Vb: Szerbia ellen Svájc 3-2-re nyert és ismét nyolcaddöntős

2022. december 2. 22:41

Mindkét csapat vezetett a mérkőzésen, Svájc kezdett jobban, majd Szerbia fordított, ám végül Xherdan Shaqiriék ünnepelhettek, akik egy fordulatos és a végére igencsak indulatossá vált mérkőzésen 3-2-re nyertek. Csakúgy, mint 2018-ban, megint Brazília nyerte a csoportot és ismét csak a svájciak jutottak tovább a második helyen, a szerbek pedig ezúttal sem tudták beverekedni magukat a legjobb tizenhat közé.

A Szerbia-Svájc mérkőzés összefoglalója:

Szerbia a világbajnokság egyik legszórakoztatóbb meccsét játszotta a Kamerun elleni 3-3 során. Azonban az ott kétgólos előnyről elbukott három pont hiánya azt jelentette, hogy Svájc ellen mindenképp győznie kellett Dragan Stojkovic legénységének annak érdekében, hogy önálló országként először legyen ott a legjobb tizenhat között, míg ellenfelüknek egy pont is elegendő volt a továbbjutáshoz. A szerb meccsek pedig úgy fest, garanciát jelentenek a jó szórakozásra, hiszen a Svájc elleni utolsó csoporttalálkozón már az első percben vezetést szerezhetett volna Murat Yakin csapata, de Milinkovic-Savic védte a próbálkozásokat. A 11. percben aztán fordult a kocka, és a másik oldalon születhetett volna gól, de Zivkovics távoli lövése a kapufán csattant. Kilenc perccel később pedig már az első találat is megszületett, Xherdan Shaqiri volt eredményes, aki a 2018-as oroszországi vébé után most is bevette Szerbia kapuját, igaz akkor a 90. percben győztes gólt szerzett, ez most a vezetést jelentette.

Nem sokkal később viszont, a 26. percben Svájc labdát vesztett a saját térfelén, melyre remekül csapott le Dusan Tadics, majd sebészi pontosággal adta be a középen érkező Mitrovics fejére, aki pedig védhetetlenül csúsztatott a kapuba. A Fulham támadója megszerezte második gólját a vb-n, ami egyben az 52. volt neki a válogatottban.

A 35. percben pedig újabb fordulatnak lehettek szemtanúi a 974 Stadion nézői, ugyanis egy újabb eladott labda után jött az újabb szerb gól: Dusan Vlahovics köszönt be. A Juventus csatára karrierje során először volt eredményes a vb-n. A 22 esztendős csatár “furcsa gólöröme” a magánéletével kapcsolatos pletykáknak szólt, ugyanis az elmúlt napokban olyan hamis újságírói történetek keltek napvilágra, miszerint Vlahovics elcsábította egyik csapattársa feleségét, ám ő ezt kategorikusan cáfolta és a mostani ünneplésével is az őket bírálóknak igyekezett üzenni.

Ám nemcsak a svájci védelmet, a szerbek hátsó egységét is zavarba lehetett hozni, ez pedig sikerült is Shaqiriéknek, a 45. percben Embolo révén született meg az egyenlítés. Így ez volt az első meccs a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság, melynek az első félideje legalább négy gólt hozott.



A második játékrész is hozta az első etap forgatókönyvét, a 48. percben már Svájcnál volt az előny, nagyszerű játék és egy pazar gólpassz után Freuler talált be. Néhány perccel később akár le is zárhatta volna a találkozót a tavalyi Európa-bajnokság negyeddöntőse, de Embolo közelről kihagyta a ziccert. A szerbeket alaposan megfogta az előny elvesztése, a második félidőben kissé enerváltan és igencsak veszélytelenül futballoztak.

A végére még az indulatok is elszabadultak, összesen 11 sárga lapot mutatott fel a játékvezető, amivel a vébé eddigi legtöbb szabálytalanságát hozó meccse lett ez, amely végül Svájc 3-2-es győzelmével zárult. Murat Yakin csapata az elmúlt öt vb-n negyedszer, sorozatban harmadszor folytathatja a legjobb 16 között, ahol kedden majd Portugáliával találkozik. A nyeretlenül búcsúzó Szerbia, amely tavasztól a magyar válogatottal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szerepel, önálló országként még sosem jutott tovább a csoportjából, s ezen most sem tudott változtatni.

Kovács Máté

m4sport.hu