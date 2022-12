Giorgia Meloni: az EU-nak védenie kell a külső határait

2022. december 3. 17:30

Az Európai Uniónak (EU) védenie kell külső határait, csak a valódi menekülteket kell befogadnia - hangsúlyozta Giorgia Meloni olasz kormányfő az Európai Konzervatívok és Reformerek európai parlamenti frakció Varsói Csúcs (Warsaw Summit) című konferenciáján szombaton lejátszott videoüzenetében.

Meloni a kétnapos konferenciát záró, Álmaink Európája című panelbeszélgetésben szerepelt felszólalóként, és online jelentkezett be oda Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke is, valamint beszédet mondott Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



Meg kell találni a közös megoldást az EU-ba történő bevándorlásra - hangsúlyozta Meloni. Az uniónak védenie kell külső határait, "nem kényszerítheti lakosait az illegális bevándorlók tömegeinek befogadására" - tette hozzá. Kijelentette: "szolidaritásunkat csak azoknak kell megadnunk, akik valóban fenyegetés és üldöztetés elől menekülnek".



A demográfiai problémákkal kapcsolatban Meloni kiemelte a család védelmének fontosságát.



Az ukrajnai háborúról beszélve az EU- és a NATO-tagállamok "közös érdekének és kötelességének" nevezte Ukrajna további katonai és pénzügyi támogatását az e szervezetekben vállalt kötelességek teljesítéseként.



A háború gazdasági következményeit említve a szállítási láncok lerövidítését, a vállalkozások "túlzott szabályozásának és megadóztatásának" lazítását szorgalmazta.



Arra szólította fel a konferencia résztvevőit, hogy védjék meg a közösen vallott értékeket. "Ne féljetek a józan ész hangján beszélni, védeni országaink szabadságát és jólétét" - hangoztatta. Meggyőződését fejezte ki, hogy "Európa jövője konzervatív lesz".



Abascal úgy látta: a mai EU "radikálisan eltér attól, amelyet alapító atyái elképzeltek", mára "eltorzították a partnerség szellemét, elárulták a szubszidiaritás és a szabadság alapelveit". Hozzátette. "a brüsszeli elit bürokratikus képződménnyé alakította át" az EU-t, amelynek "legfőbb eszköze most a nyomásgyakorlás és a zaklatás".



A VOX elnöke bírálta az EU migrációs politikáját, mert szerinte tönkreteszi a városok biztonságát, a nemzetek jólétét. Kifogásolta "a kormányok szuverén döntéseit érő támadásokat" az EU részéről, és Brüsszel "családellenes politikáját" is.



Morawiecki a közel félórás beszédében kiemelte: az európaiak sorsát a következő évtizedekben az fogja meghatározni, "hogy a szabadság és a szolidaritás elvén összetartó, republikánus közösségként" felfogott Európát akarnak-e, vagy "központosított, bürokratikus intézményrendszerként" értelmezik az EU-t.



Meghatározó lesz az is, hogy Európa "nagy, fontos globális, transzatlanti szereplő" akar-e lenni, vagy ellenkezőleg, "e világ nagyjainak", különösen "a nagy, veszélyes (...) barbár szomszédjának, Oroszországnak" kiszolgáltatott térséggé válik - magyarázta.



Morawiecki szerint Európa erejét "az egymással együttműködő erős, szuverén államok adják".



MTI