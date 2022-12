Hétfőn marad a többnyire felhős idő

2022. december 4. 16:29

Várható időjárás hétfő éjfélig: délnyugat felől mindenütt megvastagszik a felhőzet, emiatt az ország nagyobb részén éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, köd csak helyenként képződik. Hétfőn is marad a többnyire felhős idő, de a Dunántúl déli és keleti tájain, valamint az Alföld déli és nyugati részein akár több órára is kisüthet a nap.



Vasárnap előbb a Dunántúlon, majd este a középső tájakon, éjszaka és hétfő napközben pedig az északkeleti, keleti megyékben valószínű időszakos eső, záporeső. Késő délutántól, kora estétől az ország északnyugati felén egyre több helyen eső, zápor várható. A délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon és a középső megyékben többször élénk lökések kísérik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 4 és 8 fok között valószínű, de a tartósan napos tájakon akár 9 és 12 fok közé is melegedhet a levegő.



MTI