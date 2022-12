Jelentősen nőtt a bolti lopások száma

2022. december 5. 10:08

Az első 10 hónapban 8396 bolti lopást jelentettek. Főleg a dohányboltoknál nőtt a szám tavalyhoz képest. 2022 első 10 hónapjában a hiper- és a szupermarketekből, valamint az egyéb, vagyonőrt foglalkoztató üzletekből loptak. A kisbolti lopások száma 23%-kal nőtt, míg a dohányboltok esetében 46%-os, a benzinkutaknál pedig 2%-os az emelkedés - írja a Bors.

Az is kiderült, hogy idén januártól októberig Budapesten történt a legtöbb lopás (807), a fővárost követi Borsod-Abaúj-Zemplén (135) és Pest megye (130). A legkevesebbszer pedig Vas és Komárom-Esztergom megyében történt jogsértés. Az ORFK arról is beszámolt, hogy ételt 27 százalékkal többen, 994 esetben, szeszes italt ötödével többen, 1296-szor, míg egyéb élelmiszert 25 százalékkal többen, 5018-szor loptak. Érdekes adat, hogy a leggyakrabban eltulajdonított termékek között a hús és a húskészítmények, például a szalámik szerepelnek, de előkelő helyen vannak a tisztítószerek, üdítők és a tejtermékek is.

Bors