Névváltás jön a Magyar Telekomnál

2022. december 5. 16:34

A tervek szerint Telekom Rendszerintegráció Zrt. néven folytathatja tovább jövőre tevékenységét a Magyar Telekom rendszerintegrációs leányvállalata, a T-Systems Magyarország Zrt. – írja egy szűk körű háttérbeszélgetés alapján a HWSW.

Gonda Gábor, a vállalat vezérigazgatója, aki egyben a Magyar Telekom Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese is, kifejtette, a T-Systems Magyarország átalakítása, illetve a név megváltoztatása hosszú ideje napirenden van, a közeljövőben történő változások pedig azt a célt szolgálják, hogy a cégcsoport helyi szereplőként hatékonyabban tudjon egy kézből olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyeket a nagy globális szolgáltatók kínálnak, illetve ezek mellé hordozóhálózatot is képes legyen biztosítani. Az átalakuló cég a Magyar Telekommal karöltve a tervek szerint három jól elkülöníthető szegmenst lesz majd képes lefedni egyszerre (standard IT, standard telekommunikáció, rendszerintegráció), ezek közül a vállalati kínálat részét képező termékek Telekom Business jelölő alatt kerülnek majd egységesen piacra.

A struktúraváltással együtt a T-Systems Magyarország dolgozóinak nagyjából kétharmadát veszi majd át az anyacég, az érintett dolgozók februárban kerülhetnek át a Telekomhoz.

InfoStart