Meghirdették a 31. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

2022. december 6. 14:18

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) a Magyar Innovációs Alapítvánnyal közösen meghirdette a 31. Magyar Innovációs Nagydíjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, valamint az Agrárminisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával.

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára fontosnak nevezte a magyar innovációs rendszer egységes irányba terelését, a tudományos eredmények piacosítását. Hozzátette, az innovációs nagydíj pályázat is erre mutat rá.



Juhász Anikó, az Agrárminisztérium (AM) agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára a pályázat meghirdetésekor hangsúlyozta a két szakpolitika közötti együttműködés jelentőségét. Kijelentette, Magyarországon a kutatás-fejlesztésben a mezőgazdaság egyértelműen jelen van, a jövő mezőgazdaságához elengedhetetlen a tudás, az innováció.



Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke kiemelte, az innováció olyan gondolkodásmód is, amely lehetőséget ad a kreativitás kibontakozására. A szövetség 32 évvel ezelőtti alakulásakor célul tűzte ki az innováció erősítést, hogy ezzel is elősegítse a magyar gazdaság növekedését.



A független bíráló bizottság a pályázat értékelésekor az innovációs teljesítmény gazdasági eredménye mellett nézi annak társadalmi hasznosságát is - jegyezte meg.



A szövetség tiszteletbeli elnöke elmondta, a pályázat beadási határideje 2023. február 3., a díjak 2023 márciusában adják át ünnepélyesen az Országházban.



Ismertette, hogy az eddigi harminc innovációs nagydíj pályázati felhívásra 1379 pályamű érkezett, ebből 1204 volt sikeres innováció, és 233 kapott különböző innovációs díjat.



Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke, a bírálóbizottság társelnöke elmondta, a zsűri versengő vállalkozások jelentős gazdasági eredményét állítja sorba. A korábbi évek kitüntettjei bizonyították innovációjuk életképességét a piacon, és jelentős bevételt tudtak elérni - mondta.



A kiírás szerint a Magyar Innovációs Nagydíj mellett a bíráló bizottság több kategóriában is díjat ítél oda a kiemelkedő innovációs teljesítményért.



A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati kiírás és a jelentkezés részletei a www.innovacio.hu/innonagydij oldalon érhető el.



MTI