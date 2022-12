Meglőttek egy migránst a bolgár határon: agresszívak voltak

2022. december 6. 16:56

Meglőttek egy migránst a bolgár-török határon - jelentette a Politico című európai hírportál kedden holland, francia, angol és német hírforrásokra hivatkozva.

A 2019-ben alapított Lighthouse Reports nevű holland oknyomozó portál, a Le Monde című francia és a The Times brit napilapok, valamint az ARD német közszolgálati médium által hétfőn nyilvánosságra hozott riport szerint a fiatal szíriai férfira állítólag a bolgár határőrök lőttek rá az Európai Unió külső határán még október 3-án. A szíriai állampolgárt az eset után egy török kórházba szállították.



A cikk idéz egy igazságügyi szakértőt is, aki szerint a videófelvételen hallható hanghullámok azt bizonyítják, hogy a lövéseket közvetlenül a menekültek felé adták le a határ bolgár oldala felől, 30 méter távolságból.



Szófia kedden csak annyit ismert el, hogy bolgár határőrök valóban a helyszínen voltak, de tagadta, hogy ők lőtték volna meg a férfit. A bolgár belügyminisztérium közölte: aznap 65 migráns próbált illegálisan átkelni a határon, de nem dördült el lövés.



Az esetről felvétel is készült, amelyen egy csoport migráns látható, akik köveket dobálnak a határkerítés irányába. Ezt követően lövés hangját hallani, majd egy fiatal férfi összeesik.



A bolgár belügyminisztérium szerint a videón látható migránsok agresszívak voltak, kárt okoztak egy rendőrautóban, sőt: egy határőr is megsérült.



Az Európai Bizottság novemberben megdicsérte Bulgáriát határvédelmi erőfeszítéseiért, valamint hogy a balkáni ország képes hatékonyan ellenállni a migrációs nyomásnak.



Szófia hetek óta panaszkodik, hogy nő a migránsok száma Törökországgal közös határán, emiatt a bolgár határőrséget katonákkal erősítették meg.



November 8-án egy bolgár rendőrt lelőttek határvédelmi szolgálat közben. A lövés bolgár források szerint török területről érkezett.



MTI