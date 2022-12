Fitch: nem várható súlyos téli földgázhiány Európában

2022. december 6. 18:17

Valószínűleg sikerült elejét venni a súlyos téli földgázhiány kialakulásának Európában, és várhatóan az euróövezeti gazdaság sem tölti a jövő év egészét recesszióban, de a globális növekedés így is gyenge lesz - áll a Fitch Ratings kedden Londonban bemutatott friss negyedéves világgazdasági előrejelzésében.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: előző prognózisa óta az euróövezeti gazdaság valamivel ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, elsősorban a szolgáltatási szektor - mindenekelőtt a fogyasztás és a nemzetközi turizmus - újraindulási dinamikája miatt.



Enyhült valamelyest a földgázellátási válság is, mivel a vártnál jobban halad a tározók feltöltése, így csökkent az ellátási korlátozások kockázata, és visszaesett a földgáz nagybani beszerzési ára is - áll a Fitch Ratings helyzetértékelésében.



A cég adatai szerint az Európai Unió tározóiban lévő földgázmennyiség novemberben megközelítette a teljes évi EU-fogyasztás 20 százalékát - Németországban ez az arány 25 százalék -, és ez hosszabb távú visszatekintésben megfelel az ilyenkor szokásos töltöttségi szintnek.



A Fitch Ratings szerint ez figyelemreméltó eredmény, tekintettel arra, hogy az év közepe óta meredeken zuhant a vezetékes szállítású orosz földgáz európai importja.



A jó töltöttségi szint tükrözi egyben a cseppfolyósított földgáz (LNG) uniós importjának erőteljes megugrását, a Norvégiából, Azerbajdzsánból és Algériából érkező vezetékes földgázimport növekedését, valamint az EU földgázfogyasztásának jelentős csökkenését - áll a Fitch elemzésében.



A hitelminősítő adatai szerint az uniós földgázfogyasztás szeptemberben 10 százalékkal - Németországban 12 százalékkal - volt alacsonyabb, mint a tavalyi azonos hónapban, és 6 százalékkal maradt el a 2015-2019-es időszak január és szeptember közötti fogyasztási átlagától.



Mindezek alapján a Fitch arra számít, hogy az euróövezeti gazdaság az idei negyedik negyedévben recesszióba kerül, 2022 egészében ugyanakkor az eddig vártnál lendületesebben, átlagosan 3,3 százalékkal emelkedik a valutaunió hazai össztermékének (GDP) értéke.



A Fitch Ratings előző prognózisa 2,9 százalékos GDP-növekedést valószínűsített 2022-re az euróövezetben.



A tanulmány szerint a lendületből jut 2023-ra is: a hitelminősítő a jövő év egészében 0,2 százalékos euróövezeti GDP-bővüléssel számol.



Ez 0,3 százalékponttal javított becslés, a Fitch londoni elemzői ugyanis az előző negyedéves prognózisukban még 0,1 százalékos GDP-visszaesést jósoltak az euróövezetben 2023 egészére.



Az új, felfelé korrigált előrejelzés szerint a Fitch Ratings immár nem számít egész éves euróövezeti recesszióra 2023-ban.



A cég az amerikai gazdaságban az idén 1,9, jövőre 0,2 százalékos, Kínában 2,8, illetve 4,1 százalékos GDP-növekedéssel számol.



A Fitch londoni elemzői a jövő évi amerikai növekedési ütemre szóló előrejelzésüket 0,3 százalékponttal, a kínai hazai össztermék bővülésére adott prognózisukat 0,4 százalékponttal rontották előző becslésükhöz képest.



Mindezek alapján a hitelminősítő 2023-ban a világgazdaság egészében is rendkívüli vérszegény, mindössze 1,4 százalékos növekedést vár az egy negyedévvel korábbi előrejelzésében valószínűsített 1,7 százalékos globális bővülés helyett.



Az utóbbi napokban más nagy londoni házak is a korábbiaknál számottevően komorabb előrejelzéseket adtak a világgazdaság jövőre várt teljesítményére a romló globális kondíciók miatt.



A Moody's Investors Service hitelminősítő éves előrejelzésében közölte: az idén még 3 százalékos, jövőre 1,7 százalékra lassuló globális GDP-növekedéssel számol reálértéken.



Az ukrajnai háború kezdete előtt, februárban kiadott előző prognózisában a Moody's Közép- és Kelet-Európában a térségi szintű hazai össztermék átlagosan 4,5 százalékos bővülését valószínűsítette 2023-ra, új előrejelzésében azonban ezt 1,3 százalékra csökkentette.



Nyugat-Európában a hitelminősítő 2023-ra átlagosan 0,4 százalékos egész éves GDP-visszaesést vár a korábbi előrejelzésében szereplő 1,9 százalékos növekedés helyett.



Mindez várhatóan meglátszik majd a világkereskedelem teljesítményében is.



Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics éves prognózisában közölte: várakozása szerint a globális áruforgalom értéke jövőre 0,2 százalékkal csökken.



Ez jelentősen rontott becslés, mivel a ház előző előrejelzése még a globális árukereskedelem 3,4 százalékos növekedését valószínűsítette 2023-ra.

MTI