„Hatékonyabban kitoloncolnunk" – ezt foglalja törvénybe Párizs

2022. december 6. 20:05

Egy új bevándorlási törvénytervezetet mutatott be kedden a francia kormány a nemzetgyűlésnek azzal a céllal, hogy az Emmanuel Macron államfő által meghirdetett "határozottság és humánum" jegyében konszenzust találjon az ellenzéki pártokkal a kérdésben.

A javaslatot szavazás nélküli vitára bocsátotta a kormány, a végleges változatról a jövő év elején szavaznak a képviselők.

Ez a 29. bevándorlási törvénytervezet Franciaországban az elmúlt négy évtizedben.



A kormány - amelyet a jobboldal engedékenységgel vádol, miközben a baloldal a jobboldalról érkezett Gérard Darmanin belügyminisztert túlságosan keményvonalasnak tartja -, a politikai egyensúlyt kívánja megtalálni az új törvénnyel.



A javaslat két lényeges intézkedést tartalmaz: hatékonyabb fellépést a kitoloncolások végrehajtására a kiutasított külföldi állampolgárok esetében, illetve hatékonyabb társadalmi integrációt a menekültek és mindazok számára, akik Franciaországban maradhatnak. Ez utóbbi részeként a kormány a munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban jelenleg feketén dolgozó külföldiek helyzetét legalizálná, azaz munkavállalási és tartózkodási engedélyt adna számukra.



"Jobban kell integrálnunk és hatékonyabban kitoloncolnunk" - hangsúlyozta kedden a francia belügyminiszter a France Info hírrádióban. "Szükségünk van azokra, akik dolgoznak, de azokra nem, akik csak zsákmányolnak".

"Az értékeinknek megfelelő határozott és humánus politikára van szükség. Ez a legjobb válasz minden szélsőségre, amely a félelmekből táplálkozik" - vélte Emmanuel Macron a Le Parisien című francia napilapban hétvégén megjelent interjúban.

A menedékkérők jogainak csorbításától tartva mintegy 15 jogvédő szervezet a vita idejére tiltakozást szervezett a nemzetgyűlés elé a kormány szerintük "ellenséges" migrációs politikája ellen.

"Meg kell mondani, kit akarunk befogadni és kit nem" - szögezte le vitaindító beszédében Élisabeth Borne miniszterelnök, ugyanakkor hozzátette: "a zéró bevándorlás sem nem kívánatos, sem nem lehetséges".

A jobboldali ellenzék szerint a nem eléggé szigorú javaslat a munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban tervezett újfajta tartózkodási engedéllyel tömegesen legalizálná a jelenleg az országban illegálisan tartózkodó bevándorlókat. A kormány jelezte, hogy kész a megoldás feltételeiről vitát nyitni.

A kormányfő a vita elején visszautasította, hogy az illegális bevándorlók "tömeges legalizálására" készül a kormány, de azt elismerte, hogy "egyeseket legalizálna".

"Fel kell gyorsítani a hivatalos eljárásokat, gyorsabban eltávolítani azokat, akiknek el kell hagyniuk az országot" - hívta fel a figyelmet a francia kormányfő. Arra is ígéretet tett, hogy a kormány "kérlelhetetlen lesz a bűnöző külföldiekkel szemben, még azokkal is, akik legálisan vannak az országban".

"Ki kell utasítani azokat a külföldieket, akik súlyos bűncselekményeket hajtanak vére, bármilyen jogi státuszuk is van" - hangsúlyozta Borne.

A kormányfő megerősítette, hogy "hatékonyabban kell integrálni azokat, akik maradnak".

"A legalizálás kérdése felvethető azon illegális helyzetben lévők esetében, akik több éve hazánkban tartózkodnak, és hosszú ideje dolgoznak" - mutatott rá.

"Hány év itt tartózkodás szükséges? Kvótát vezessünk be? Jelenleg ezeket még nem határozza meg a szöveg" - magyarázta reggeli rádióinterjújában a belügyminiszter. Utalt arra is, hogy a kormány nyitott a parlamenti vitára.

A sajtó ugyanakkor elsősorban azért bírálta a javaslatot, mert annak megfogalmazása ellentmondásos és nem egyértelmű.

A francia statisztikai hivatal, az INSEE adatai szerint 2021-ben 7 millió bevándorló élt Franciaországban, amely a teljes lakosság 10,3 százalékának felel meg. Közülük 2,5 millióan, 36 százalékuk az országba érkezése óta kérte és megkapta a francia állampolgárságot.

MTI