Lövések és robbanások hallatszottak – helyi szerbek tüntettek Koszovóban

2022. december 6. 20:26

Néhány száz koszovói szerb tüntetett kedden az észak-koszovói Zubin Potokban azért, mert a helyi választási bizottság tagjai rendőri kísérettel törtek be a helyi önkormányzat épületébe. A koszovói rendőrség szerint teljesen jogos lépésről volt szó, az önkormányzati választásokat előkészítő választási bizottság tagjai kértek rendőri kíséretet.

A koszovói rendőrség tájékoztatása szerint lövések és robbanások hallatszottak kedden, amikor az országos választási bizottság tagjai a koszovói szerb kisebbség által lakott településekre látogattak, sérültekről azonban nem érkeztek hírek.



A koszovói média beszámolói szerint Zubin Potokban a tiltakozók benyomultak a választási bizottság irodáiba, és ott randalíroztak, de Kosovska Mitrovica északi részén és Leposavicban is utcára vonultak az emberek. A szerb sajtó tájékoztatása szerint viszont a szerb kisebbség vezette választási irodákat éppen a rendőrök verték szét.



Petar Petkovic, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának a vezetője nyugalomra szólította fel a koszovói szerb kisebbséget, ugyanakkor megjegyezte, hogy a rendőri jelenlét az erődemonstráció legdurvább formája, és csak Pristina újabb provokációjának tekinthető. A koszovói vezetés egyoldalú lépésekkel akar törvényellenes és jogellenes lépéseket tenni, hogy destabilizálja a térséget - magyarázta. A politikus a közösségi médiában azt írta, "folytatódik (Albin) Kurti terrorja".



Az eseményekre a Tiranában tartózkodó Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök is reagált. Azt üzente: a koszovói fél megsértette a kilenc éve aláírt brüsszeli megállapodást, amikor állig felfegyverzett rendőröket küldött az észak-koszovói településekre. Koszovó minden nap újabbnál újabb provokációval áll elő, és azt keresi, hogyan tudná felborítani a békét és a stabilitást.



Koszovó északi részén azért tartanak előrehozott önkormányzati választást december 18-án, mert az ott élő szerb kisebbség tagjai november első hetében úgy döntöttek, hogy kivonulnak a koszovói állam intézményeiből, tiltakozásul amiatt, hogy a pristinai hatóságok elrendelték: a Szerbia által kiadott rendszámtáblákat koszovóiakra kell cserélni. Csaknem 600 szerb lépett ki a koszovói rendőrség kötelékéből, miután a pristinai belügyminiszter felfüggesztette az egyik helyi szerb rendőrségi vezetőt. Az ugyanis bejelentette, hogy a rendőrség szerb tagjai nem hajtják végre az utasítást, amely szerint előbb figyelmeztetniük, majd büntetniük is kell az autósokat, akik nem cserélik le gépkocsijuk rendszámtábláját. A szerb nemzetiségű rendőrök mellett bírák, ügyészek és hivatalnokok is felfüggesztették a munkát.



A szerbek közölték, hogy mindaddig nem térnek vissza az intézményekbe, amíg Koszovó nem teljesíti a 2013-ban brüsszeli közvetítéssel aláírt megállapodásban foglaltakat, valamint amíg nem alakítja meg a koszovói szerb önkormányzatok közösségét. Erre viszont Pristina azért nem hajlandó, mert ezzel nagyobb autonómiát biztosítana az egyébként is csak a belgrádi kormányt elismerő szerbeknek.



A pristinai vezetés viszont úgy döntött, nem vár arra, hogy visszatérjenek hivatalukba a kisebbségi szerbek, az előrehozott polgármesterválasztás kiírása mellett az üresen maradt rendőri, bírói, ügyészi és hivatalnoki tisztségeket is albánokkal fogják feltölteni - közölte Albin Kurti miniszterelnök. "Nem engedhetjük meg, hogy vákuum keletkezzen a munkavégzésben" - hangsúlyozta.



Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet.



MTI