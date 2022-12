Felfüggeszti politikai tevékenységét a vajdasági Magyar Mozgalom

2022. december 7. 10:53

Felfüggeszti politikai tevékenységét, de civil szervezetként tovább működik a Magyar Mozgalom nevű vajdasági magyar szervezet - jelentette be Sövény Ferenc, a mozgalom vezetője a vajdasági közszolgálati televízióban (RTV).

Az RTV internetes oldalára felkerült beszámoló szerint Sövény Ferenc rámutatott: miután a szerbiai kisebbségi önkormányzati választáson a Magyar Nemzeti Tanácsban betöltendő helyekért csak egyetlen jelöltlista - a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás - indult, elmondható, hogy megszűnt a vajdasági magyar ellenzéki tér. "A mozgalom elfáradt" - mondta az elnök, aki azt is közölte, hónapokkal ezelőtt benyújtotta lemondását, ám senki sem akarta tőle átvenni a szervezet vezetését. Hozzátette: a politikai tevékenység szüneteltetéséhez jelentősen hozzájárult az emberek fásultsága, ahogy az is, hogy a kormánypártok ellehetetlenítették az ellenzéket, és a magyar kormány is csak egyetlen stratégiai partnerrel, a Vajdasági Magyar Szövetséggel kommunikál.



2014-ben hasonló indoklással függesztette fel politikai tevékenységét a Magyar Remény Mozgalom is, amely azóta sem tért vissza a szerbiai, illetve vajdasági közéletbe.



A Magyar Mozgalmat 2015-ben hozták létre, a tagsága pedig eleinte főként a Vajdasági Magyar Szövetségből kizárt vagy kilépett emberekből állt. Alapítói között volt Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács korábbi elnöke, Maglai Jenő, Szabadka volt polgármestere, valamint Varga László egykori parlamenti képviselő, ám a korábban ismert vajdasági közszereplők azóta kihátráltak a szervezet mögül.



A vajdasági magyarságnak jelenleg öt pártja van. A legnagyobb támogatottsággal a Vajdasági Magyar Szövetség rendelkezik, de politikai szereplőként jelen van még a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a Magyar Polgári Szövetség és a Magyar Egység Pártja, ám ez utóbbi kis pártok érdemleges munkát nem végeznek, és gyakorlatilag láthatatlanok a szavazópolgárok számára.



MTI