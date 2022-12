A trieszti kikötő magyar tulajdonú része 2026-tól megkezdheti működését

2022. december 7. 12:20

Létrejött a megállapodás, amelynek nyomán hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő beruházások annak érdekében, hogy a magyar vállalatok 2026-tól már igénybe vehessék exporttevékenységükhöz a trieszti kikötő magyar tulajdonú részét - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Rómában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy a trieszti kikötőben felvásárolt területtel a kormány célja, hogy a magyar cégek minél gyorsabban és zökkenőmentesebben juthassanak tengeri kijárathoz.



Közölte, bemutatták a végrehajtani kívánt fejlesztési koncepciót, amelynek nyomán évi 2,5 millió tonna mozgatására, közúti és vasúti szállítások fogadására egyaránt alkalmas kikötőt hoznak létre.



Hozzátette: létrejött egy 45 millió eurós megállapodás, így hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő beruházások, hogy 2026-tól a magyar vállalatok a kikötő magyar tulajdonú részét is igénybe vehessék exporttevékenységükhöz.



A közös fejlesztési programmal a két ország Triesztet Közép-Európa egyik legfontosabb kikötőjévé kívánja tenni - szögezte le.



Szijjártó Péter Matteo Salvinit méltatta, mondván, "szerencsére vannak még Európában olyan, vezető pozícióban lévő politikusok, akik józan módon tudnak gondolkodni a migrációról". Kijelentette, hogy a volt belügyminiszter "megtapasztalhatta, milyen következményei lehetnek annak, ha valaki a saját hazájának és Európa biztonságának a védelmét helyezi előtérbe a liberális képmutatás helyett".



Rámutatott, hogy Salvini, a magyar kormányhoz hasonlóan, világosan látja a bevándorlás biztonsági kockázatait, és elég bátor is ahhoz, hogy ez ellen felszólaljon.



"Fontos, hogy az illegális migrációval szembeni hangok összeadódjanak, minél hangosabbak legyenek, hogy rákényszerítsük Brüsszelt arra, hogy végre fejezze be a migráció támogatását" - figyelmeztetett.



A miniszter aláhúzta, hogy Magyarország kettős nyomás alatt áll: folyamatosan érkeznek a menekültek Ukrajna felől, eközben az illegális bevándorlók ostrom alatt tartják a déli határt, ahol idén már 255 ezer átlépési kísérletet akadályoztak meg a hatóságok.



Emlékeztetett, hogy több mint 1500 embercsempésszel szemben zajlik eljárás, akik közül néhányan lőfegyverrel támadtak magyar rendőrökre.



"Az agresszió új szintre lépett, ezért itt lenne az ideje annak, hogy Brüsszel is belássa, hogy a migrációt támogató politikájának súlyos veszélye van, immár emberéletek kerülnek veszélybe" - hangsúlyozta.



"A migrációt meg kell állítani, nem menedzselni kell. Amennyiben azonban Brüsszel nem lesz hajlandó változtatni migrációt támogató politikáján, akkor sajnos a déli határunkon még az eddiginél is sokkal nagyobb nyomásra számíthatunk és akár a 2015-ös számoknál is súlyosabb adatokat láthatunk" - tette hozzá.



Elmondta, Olaszország a világ egyik legnagyobb fejlett gazdasága, az együttműködés így sokat segíthet Magyarországnak a recesszió elkerülésében.



Tájékoztatása szerint az olasz cégek alkotják hazánkban a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget, Olaszország a negyedik legnagyobb külkereskedelmi partner, a kétoldalú kereskedelem tavaly csúcsot döntött 12 milliárd euróval, s idén is 20-25 százalékos bővüléssel lehet számolni.



Szijjártó Péter szerdán találkozik a gazdaságfejlesztési és az energiaügyi miniszterrel is, majd a Világélelmezési Program (WFP) vezetőjével, illetve az olasz űrügynökség elnökével, akivel egyetértési megállapodást írnak alá a békés célú űrtevékenységgel kapcsolatos együttműködésről.



MTI