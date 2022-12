Alapkamat: marad

2022. december 7. 21:47

Ellenszavazat nélkül határozott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa az alapkamat szinten tartásáról a november 22-i kamatdöntő ülésen - olvasható az MNB honlapján szerdán közölt rövidített jegyzőkönyvben.

Döntésük értelmében a jegybanki alapkamat 13,0 százalék maradt, és a kamatfolyosó két széle sem módosult.

A jegyzőkönyv szerint a tanács tagjai a recessziós kockázatok ellenére a világszintű áremelkedés lassulására számítanak, bár úgy vélik, hogy a háború továbbra is jelentős bizonytalanságokat okoz a térségben.

Belföldön elkezdődött a GDP-növekedés lassulása, a kereslet is mérséklődik, de a folyó fizetési mérleg hiánya már túl lehet a mélyponton. Az áremelkedés ütemében 2023 elejétől fokozatos fordulat várható - írták.

A monetáris tanács az inflációs kockázatok kezelésére megfelelőnek tartja a 13 százalékos alapkamatot, így annak fenntartását hosszabb távon is indokoltnak látja. A pénzpiaci stabilitáshoz az MNB más intézkedései is hozzájárultak, az október közepén bevezetett célzott eszközöket a kockázati megítélés trendszerű javulásáig kell alkalmazni - tették hozzá. Véleményük szerint a gazdasági szereplők energiapiaci alkalmazkodása miatt a korábban vártnál kisebb mértékű devizalikviditás biztosítása is elég a devizapiaci egyensúly megőrzéséhez.

A monetáris tanács hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó kockázati környezetben továbbra is szükség van a piaci stabilitásra. A monetáris kondíciók tartósan szigorúak maradnak, az inflációs cél így fenntartható módon érhető el - olvasható a jegyzőkönyvben.

MTI