A fővárosi Fidesz Korányi Dávid juttatásairól kérdezi Karácsony Gergelyt

2022. december 8. 13:31

Levélben fordult a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a főpolgármesterhez, hogy választ kapjon arra, mennyi juttatást kapott Korányi Dávid, Karácsony Gergely volt tanácsadója, az Action for Democracy magyar vezetője.

Wintermantel Zsolt újságíróknak csütörtökön úgy fogalmazott: köztudomású, hogy Korányi Dávid "a főpolgármester személyes főtanácsadója volt, Amerikából szervezte az adománygyűjtést, az Action for Democracy háttérintézményt, amely 3 milliárd forintnyi támogatást juttatott a baloldal kampányához".



Válaszokat várunk arra, hogy miről szólt Korányi Dávid szerződése, milyen érdemi munkát végzett, kapott-e külön juttatást, költségtérítést, lakhatást vagy utazási támogatást - sorolta Wintermantel Zsolt, majd kérdésként vetett fel: "összességében mennyibe került a budapesti adófizetőknek Korányi Dávid amerikai kiruccanása".



A levélről a fővárosi Fidesz is beszámolt a közösségi oldalán, ahol azt írták: "a baloldali városvezetés jól fizető, kényelmes állást biztosított Karácsony régi jó barátjának, aki az Action for Democracy ügyvezetőjeként több milliárd forintnyi amerikai pénzzel zsonglőrködött az elmúlt évben". Hozzátették: a köz nyomására Karácsony menesztette Korányit a tanácsadói pozícióból, de a válaszokkal továbbra is adósa a budapestieknek.



MTI