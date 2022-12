Viharos széllel érkező hidegbetörésre figyelmeztet a meteorológia

2022. december 9. 13:52

Viharos széllel érkező hidegbetörés várható - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebookon pénteken.

Azt írták, mediterrán ciklonok vonulnak át az ország felett és okoznak kiadós esőzést, de az időjárás szombat estétől, vasárnap hajnaltól télies fordulatot vesz.



A szombat délután érkező ciklon ugyanis ahogy északkelet felé helyeződik, úgy "lerántja" a hazánktól északnyugatra felgyülemlett hideg, sarkvidéki eredetű légtömeget, amely egyre jobban elárasztja a Kárpát-medencét - írták.



A hideg levegő beáramlásával az esőt szombat késő estétől, vasárnap hajnaltól egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja fel, ám ezzel párhuzamosan nyugat felől fokozatosan szűnik a csapadék.



Jelezték: továbbra is van némi bizonytalanság abban, hogy a csapadék, illetve a hideg levegő mekkora területen lesz átfedésben, azaz mekkora területen tud legalább átmeneti hótakaró kialakulni.



Közölték azt is, a hideg levegő erős, helyenként viharos széllel érkezik, így néhol hófúvás is előfordulhat. A bezúduló sarkvidéki levegő Magyarországra is meghozza a keményebb éjszakai fagyokat, de várhatóan a nappalok is 0 fok környékén alakulnak majd - írták.



Hozzátették: a jövő hét közepétől - a korábbi napok előrejelzéseihez képest - csökkent a jelentős enyhülés esélye, a csapadék valószínűsége viszont emelkedett.

MTI