Tiltott állatviadal

2022. december 9. 18:53

Súlyosbította a másodfokú bíróság azoknak a vádlottaknak a büntetését, akiket a Nyíregyházi Járásbíróság idén nyáron tiltott állatviadal szervezésében és állatkínzás bűntettében mondott ki bűnösnek - olvasható a Nyíregyházi Törvényszék pénteki közleményében.

A bíróság az első-, másod- és negyedrendű vádlott próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetését egy-egy év börtönbüntetésre módosította. Az ötödrendű vádlott próbaidőre felfüggesztett egy év szabadságvesztés büntetését nyolc hónap börtönbüntetésre, a harmadrendű vádlottal szemben kiszabott nyolc hónap börtönbüntetést egy évre súlyosbította. A hetedrendű vádlottal szemben kiszabott próbára bocsátást háromszázezer forint pénzbüntetésre változtatta a törvényszék, a nyolcadrendű vádlottal szemben kiszabott hétszázötvenezer forintnyi pénzbüntetést a vádlott anyagi és vagyoni helyzetére való tekintettel ötszázhatvanezer forintra enyhítette.



A közlemény szerint a döntés meghozatalában a másodfokú bíróság nagyobb nyomatékkal vette figyelembe a bűncselekmény szervezettségét és azt, hogy a vádlottak az állatviadalokat éveken keresztül, anyagi haszonszerzés céljából szervezték. A hatodrendű vádlottal szembeni ítélet már elsőfokon jogerőre emelkedett, míg a többi vádlottal szemben a másodfokú határozat kihirdetése napján lett jogerős.



A Nyíregyházi Törvényszék korábbi tájékoztatása szerint a vádlottak állatviadalra tenyésztettek és képeztek ki kutyákat. Az állatokat speciális futópadon futtatták, rövid, különösen vastag, súlyos láncon tartották és téttel nem bíró állatviadalokon más kutyákkal összeengedve próbálták ki. Alultápláltság, soványság, dehidratáltság miatti rossz általános állapotuk már önmagában is alkalmas volt arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodását és pusztulását okozza.



A vádlottak nagy része kutyás körökből ismerte egymást és amellett, hogy részt vettek állatviadalokon a kutyáikkal, rendszeresen szervezték azokat, ezek részletszabályairól pedig előre megegyeztek, annak írásos formáját közre is adták. Például a 2020. november 28-án tartott állatviadalra a hatodrendű vádlott nézőként érkezett, de végül a második meccsen bírói feladatokat látott el az állatok küzdelme során. A másodrendű vádlott által kiképzett és tenyésztett kutyák gondozásában rendszeresen segített neki testvére is, a harmadrendű vádlottat pedig élettársa segítette, akinek szintén tudomása volt arról, hogy a kutyákat állatviadal miatt tartják.



MTI