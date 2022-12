Ukrán gyerekek köszönik meg a magyar segítséget az Országháznál

2022. december 10. 08:56

Karácsonyi énekeket adnak elő Ukrajnából érkező gyerekek szombat délután az Országház előtt álló karácsonyfánál, hogy így köszönjék meg az országuknak, valamint az onnan érkező menekülteknek nyújtott segítséget - tájékoztatta az Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója az MTI-t.

Grexa Liliána gesztusértékűnek nevezte a látogatást a két ország kapcsolatában, amelynek során a gyerekek az ukrán hagyományoknak megfelelően karácsonyi énekeket adnak elő, majd kórusuk parlamenti látogatásuk után az Országház lépcsőjén is énekel.



A Kárpátaljáról és a belső ukrajnai területekről érkező fiatalok Budapest után Bécsbe, Pozsonyba, Prágába és Varsóba is ellátogatnak, hogy így mondjanak köszönetet azon országoknak, amelyek a háborúban támogatják az ukrán népet.



A csoportot elkíséri Julia Hrisina, a Legfelső Tanács oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke is.



MTI