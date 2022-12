Brüsszel adóterrort próbál gyakorolni

2022. december 10. 13:50

Brüsszel 32,5 forinttal szeretné emelni az üzemanyagok jövedéki adóját, ezért Magyarország 2023 végéig felmentést kér az uniótól - értesült a Világgazdaság.

A lap szerint derogációs kérelmet nyújtott be Magyarország, amelyben 2023 végéig kér felmentést az uniótól az adóminimumok teljesítése alól, vagyis azon kötelezettség alól, hogy emelje az üzemanyagok jövedéki adóját. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a magyar fél kérését, akkor az adó mértéke 32,5 forinttal emelkedhet.



Emlékeztettek arra, hogy a legutóbbi uniós szankciócsomag életbe lépése után a kormány már nem tudta tartani a több mint egy évig fenntartott 480 forintos hatósági árat az üzemanyagoknál. Ráadásul, mint azt a Mol vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is jelezte, az igazán nagy bizonytalanságot majd a jövő év februárjában életbe lépő uniós szankció fogja hozni, amely megakadályozza az orosz olajból készült üzemanyag exportját.



Kifejtették: a kétféle üzemanyagra eltérő uniós adómértékek vonatkoznak. Magyarország a benzin esetében évek óta a minimumértékre állítja be a magyar adószintet és fix távolságot tart a benzin és a gázolaj adómértéke között.



Ezen elvek alapján a benzin esetében az adó a mostani literenkénti 0,28 euróról 0,6 euróra emelkedne, a dízelé pedig 0,26-ról 0,33 euróra - közölték, megjegyezve: ez eredményezné a 32,5 forintos adóemelkedést, mivel a számításnál a 2022. október 3-i hivatalos árfolyamot kellene figyelembe venni.



Utaltak arra, az Európai Bizottság még 2022. július 8-án küldött adminisztratív megkeresést a kormánynak az adóminimum alatti üzemanyag-adómértékek vonatkozásában. Ezzel párhuzamosan az ismert körülményekre - a háborúra és az energiaválságra - tekintettel a bizottság gyakorlatilag felajánlotta a tagállamoknak a legfeljebb hat hónapra szóló derogáció lehetőségét. Ezzel két tagállam (Portugália 2022 végéig, Svédország három hónapos időtartamra, azaz szintén gyakorlatilag év végéig) már sikeresen élt.



"Kedvező elbírálás esetén a hatályos jövedékiadó-mértékeket akár jövő év végéig fenntarthatnánk, mindazonáltal van rá esély, hogy a bizottság nekünk is legfeljebb csak hat hónapot engedélyez" - írták.



A magyar kormány a hat hónapnál hosszabb időtartamot azzal indokolta, hogy a kedvezőtlen októberi forintárfolyam miatt egész jövő évben fenn fog állni a drasztikus emelés szükségessége, az energiaadó-irányelv pedig akár hatéves derogációra is lehetőséget ad - ismertette a lap.



A derogációs kérelem elbírálásának határideje az összes megfelelő és szükséges információ beérkezését követően három hónap.



MTI