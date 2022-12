Vívó-vk - Szilágyi Áron aranyéremmel kezdte az idényt

2022. december 10. 20:07

Szilágyi Áron megnyerte az Orléans-i férfi kard Grand Prix-t. A háromszoros olimpiai bajnok a júliusi világbajnoki diadala óta először lépett pástra a nemzetközi porondon.

A franciaországi viadalon az ukrán Timur Terzit 15-4-re, a spanyol Inaki Bravót 15-12-re, az olasz Riccardo Nucciót 15-11-re, majd a francia Bolade Apithyt ugyancsak 15-11-re győzte le az elődöntőig.

A legjobb négy között a csapatban kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok, egyéniben 2018-ban vb-aranyérmes dél-koreai Kim Jung Hvannal vívott. Az ázsiai kezdett jobban, de a magyar kardozó 0-3 után feljött, fordított, végül simán, 15-8-ra nyert.



A döntőben az idei Európa-bajnokkal, Sandro Bazadzével találkozott. A georgiai vívó az Eb-n a 32 között búcsúztatta Szilágyit, aki viszont a vb-n az elődöntőben vágott vissza. Ezúttal is a magyar volt jobb - amint az a nemzetközi szövetség közvetítésében látható volt -, magabiztosan, 15-10-re nyerve harcolta ki az aranyérmet.



A főtáblán további hat magyar - Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián és Péch Miklós - szerepelt, de ők az első vagy a második fordulóban kikaptak.



A női mezőny is a francia városban lépett pástra, itt négy magyar - Pusztai Liza, Battai Sugár, Szűcs Luca és Keszei Kira - vívott a 64 között, és a második körnél tovább egyikük sem jutott.



A férfi tőrözők tokiói világkupa-versenyén Szemes Gergő és Dósa Dániel a 32-ig jutott - számolt be róla a magyar szövetség honlapja -, a női tőrözők belgrádi vk-mezőnyében pedig Pöltz Anna jutott egyedüli magyarként főtáblára, de ott kikapott első mérkőzésén.

MTI