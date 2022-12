Áramvezetékről szóló megállapodást ír alá Orbán Viktor

2022. december 11. 20:19

Orbán Viktor miniszterelnök december 17-én Bukarestben aláírja az Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül Magyarországra áramot szállító villamosenergia-hálózatról szóló szerződést - erősítette meg az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az erről szóló romániai sajtóhíreket.

A beszámolók szerint az eseményen részt vesz Klaus Iohannis román államfő, Irakli Garibashvili georgiai miniszterelnök, Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter augusztusban, az azeri energiaminiszterrel folytatott tárgyalása után jelentette be, hogy Azerbajdzsán nagy mennyiségű zöld villamosenergiát fog előállítani, melyet egy tengeralatti vezetéken előbb Georgiába, onnan pedig Romániába fognak eljuttatni. Abban egyeztünk meg - írta akkor Szijjártó Péter, hogy Magyarország csatlakozik ehhez a nagyszabású tervhez, mivel ahhoz, hogy a projekt EU-támogatást kapjon, legalább két tagország részvétele szükséges. Így hazánk felé szállíthatják tovább a zöld villamos áramot, melyet részben mi, magunk is felhasználhatunk, részben pedig tranzitútvonalként tudunk szolgálni - fogalmazott közösségi oldalán a külügyminiszter.

MTI