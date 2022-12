Több ember alatt beszakadt egy befagyott tó jege Angliában

2022. december 11. 21:29

Több embert válságos állapotban szállítottak kórházba vasárnap Angliában, miután beszakadt alattuk egy befagyott tó jege.

Zajlik a mentés – news.sky.com

A baleset a Londontól 180 kilométerre északnyugatra fekvő közép-angliai Solihull városában történt.



A helyi tűzoltóság vasárnap esti beszámolója szerint sokan rámerészkedtek a Babbs Mill nevű helyi mesterséges tó jegére, amely azonban nem bírta el ennyi ember súlyát és beszakadt alattuk.



Nagy-Britanniában szokatlanul fagyos idővel kezdődött a tél: napok óta országszerte - még a délkelet-angliai Londonban és környékén is - mínusz 5-10 fokos fagyokat mérnek, és a hidegben a kisebb tavakon sok helyen jegesedés kezdődött.



A Solihullban történt vasárnapi baleset sérültjeinek számát a rendőrség egyelőre nem közölte, a legutóbbi tájékoztatás úgy fogalmaz, hogy "számos embert" kellett kimenteni a jeges vízből, és őket válságos állapotban szállították kórházba.



A tűzoltóság még vasárnap este is folytatta az esetleges eltűntek keresését a tó mélyén, mivel nem lehet pontosan tudni, hogy hányan tartózkodtak a jégen, amikor beszakadt alattuk.



Ugyancsak vasárnap este a helyi rendőrség bejelentette, hogy eddig öt áldozat holttestét találták meg a Jersey szigetén előző nap történt robbanás helyszínén.



A robbanás szombat hajnalban történt Jersey fővárosa, Saint Helier egyik háromemeletes lakóépületében, amely teljesen romba dőlt.



A hatóságok négy eltűntről tudnak, mivel az eddigi adatok szerint kilencen laktak az épületben, de az egyelőre nem ismert, hogy a detonáció idején voltak-e látogatók is a házban.



Robin Smith, Jersey rendőrfőnöke vasárnap esti tájékoztatóján közölte, hogy a hatóságok szerint a robbanás legvalószínűbb oka gázszivárgás lehetett, de a vizsgálat még folyik.



Smith elmondta azt is, hogy a tűzoltókat már előző este kihívták, mivel az épület környékén gázszag volt érezhető.



A rendőrfőnök erről egyelőre csak annyit mondott, hogy a tűzoltóság teljes mértékben együttműködik az okok feltárását végző hatóságokkal.



A normandiai partoktól 22 kilométerre fekvő, széleskörű önigazgatási jogkörökkel bíró 108 ezer lakosú Jersey nem része az Egyesült Királyságnak, de a brit korona függő területei közé tartozik.

MTI