Idén már 260 ezer migráns próbált Magyarországra jutni

2022. december 12. 09:29

Továbbra is rengeteg migráns vár arra Szerbiában, hogy bejusson az Európai Unió területére. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en arról beszélt: míg tavaly ilyenkor összesen 114 ezer határátlépési kísérletet regisztráltak a hatóságok, idén ez a szám már most elérte a 260 ezret.

Bankautomata előtt álldogálnak a migránsok a szerbiai Sid központjában. Pénzt vesznek fel, amit általában aztán euróra váltanak. Az embercsempészek ugyanis csak ezt a pénznemet fogadják el. Egy migránstól nagyjából 5-6 ezret követelnek. Az emberek a jobb élet reményében vágnak neki a drága útnak. Egyikük például Olaszországba tartana. „Ott nagyon jó emberek vannak. Jó munkám lesz, és sok pénzt fogok keresni. Ott minden nagyon szép, ezért minél előbb el akarok jutni oda” – mondta.

A helyi lakosok azt mondják, Sid városa megváltozott a migránsok rohama miatt. Egyre több lett a betörés, a migránsok a tél beálltával már nemcsak az elhagyatott házakat szemelik ki maguknak. „Nem érzik magukat biztonságban az emberek. Egy ismerősöm házába a tetőn keresztül mentek be. Többen is voltak. Nem tudom, hogyan sikerült bemászniuk. Ott akartak aludni, és lopni a házból. A rendőrök zavarták ki őket” – mesélte egy helyi férfi. A közbiztonság Szerbia szinte egész területén romlott a migránsok jelenléte miatt. Egyre több olyan illegális bevándorló érkezik az országba, akik komoly harci tapasztalattal rendelkeznek. „Kommandós voltam Afganisztánban. Sokat harcoltam a seregben a tálibok ellen, ezért sok gondom volt az országomban. Elszöktem a hazámból. Most Németországba tartok” – mondta ez az afgán migráns.

Az M1 stábja találkozott olyan migránssal is, aki éveket élt az Unió területén, de kitoloncolták onnan. Most újra próbálkozik, azt mondja már megjavult. „Én már éltem Svédországban. Öt évig voltam ott. Rossz dolgokat tettem, ezért kitoloncoltak onnan. Azóta megjavultam, és most ismét oda tartok. A magyar határon akarok átjutni az unióba. Tudom, hogy erősen védik, de minket marokkóiakat semmi sem riaszt vissza.” – mondta a férfi, aki azt nem árulta el, hogy mit követett el Svédországban

Magyarország déli határára 2015-óta nem látott nyomás nehezedik. Az elmúlt 24 órában közel félezer migráns rontott neki a határkerítésnek, így próbálva bejutni Magyarország, és ezzel az Európai Unió területére. „260 ezret elérte idén a magyar határon elfogottak száma, 114 ezer volt tavaly ilyenkor” – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György arról beszélt: idén rekordszámú migráns próbálkozott magyarországra szökni. Jelezte: az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy december közepére a téli időjárás miatt valamelyest mérséklődik az illegális határátlépési kísérletek száma, idén azonban már ez sem jellemző. Kijelentette: „Nemhogy mérséklődne, hanem növekedést mutat, és nem csak a magyar határnál mutat növekedést, hanem Törökországtól végig, a balkáni útvonalon mindenütt jelentős. Kezdődik a görög-török ​​határon, a szigetekre is, meg a zöldhatáron érdeklődők számát tekintve is igaz. A bulgár határra is igaz, majd végig a Balkánon. Ezért arra kell számítani, hogy az év hátralevő időszakában is, és a jövő év elején is ezek az erőszakos, csoportos fellépések folytatódnak.”

Az ORFK adatai szerint csak szombaton majdnem ezer migránssal szemben kellett intézkedni.

hirado.hu