Vegyesen alakult a forint árfolyama

Az amerikai finanszírozási botrány kezelésével továbbra sem tud mit kezdeni a baloldal, a magyarázkodások hiteltelenek, ráadásul a részletek napvilágra kerülésével a sajtótermékeik is egyre jobban lejáratódnak, állapította meg a lapunknak nyilatkozó Deák Dániel politikai elemző, aki arról is beszélt, hogy már a liberális sajtó is elismeri, a hazánknak járó uniós források visszatartásának politikai okai vannak.