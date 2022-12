Peru forrong: ketten meghaltak a politikai válság miatti tüntetésekben

2022. december 12. 09:53

Több ezer tüntető vonult az utcákra országszerte Peruban. A tiltakozók Dina Boluarte, az új elnök lemondását követelték, valamint új választásokat, hogy az elnököt és a kongresszust leválthassák. Sokan Pedro Castillo volt elnök szabadon bocsátásáért demonstráltak.

A balközép elnököt a törvényhozók szerdán mozdították el, amikor egy vádemelési szavazás előtt a kongresszus feloszlatását kezdeményezte. A tiltakozások hatására Boluarte hétfői televíziós beszédében bejelentette, javaslatot terjeszt be az előrehozott választásokról, melyeket így 2024-ben tartanának meg. A hét végén az elnök még azt hangoztatta, ki akarja tölteni elődje 2026-ig szóló mandátumát.

Mindeközben ugyancsak hétfő reggel a törvényhozás hétfő reggel jóváhagyta azt a Castillót a mentelmi jogtól megfosztó javaslatot. Eközben tiltakozásokat jelentettek a fővárosból, Limából is, ahol több száz demonstráló ellen a rendőrök könnygázt is bevetettek. Különösen komoly megmozdulások voltak vidéken, ahol a szegény andoki körzetből származó, korábban tanárként dolgozó Castillóra sokan szavaztak. A tüntetők felgyújtottak egy rendőrségi épületet, megrongáltak egy kis repülőteret, melyet a hadsereg is használ, valamint az utcákra vonultak. Egy 15 éves fiú belehalt a sérüléseibe, amelyeket a tüntetésen szenvedett el Andahuaylas hegyvidéki településen – közölte Maria Taipe Coronado képviselő, miközben szenvedélyesen követelte Boluarte lemondását.

A média egy másik halálesetről is beszámolt ugyanazon településről, részletek azonban egyik esetben sem derültek ki. A helyi kórház igazgatója, Anthony Gutierrez a rádiónak azt mondta, a másik elhunyt 18 éves volt. Legalább 26-as megsérültek a jelentések szerint. A 60 éves Boluartét a hét közepén gyorsan beiktatták hivatalába Castillo helyére, akit lázadás vádjával letartóztattak.

MTI