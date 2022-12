Magyarország továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának

2022. december 12. 13:34

Magyarország továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Magyar Vöröskereszt véradókamionjának és újabb segélyszállítmányának indulásakor hétfőn Budapesten. Soltész Miklós, aki egyben a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke is, azt mondta, Magyarország az elmúlt harminc év legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre az ukrajnai háború kitörése óta. Ebben a munkában hat nagy karitatív szervezet nyújt segítséget: a Magyar Vöröskereszt a fővárosi BOK-csarnokban és Lónyán, a Református Szeretetszolgálat Záhonyban, a Katolikus Karitász Barabáson, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Beregsurányban, az Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászon és a Baptista Szeretetszolgálat Tiszabecsen – sorolta.

Soltész Miklós kiemelte, eddig 3100 tonna segélyszállítmányt juttattak el Kárpátaljára 7,2 milliárd forint értékben, és 460 ezer embernek segítettek a karitatív szervezetek. Az államtitkár kitért arra, most úgy látszik, az ukrajnaiak kivárnak, amennyire lehet, helyben szeretnének maradni, viszont éppen ezért hatalmas humanitárius katasztrófa van jelen az életükben, és a magyar kormány a segélyszervezetekkel együtt ezen próbál enyhíteni. Magyarország mindig is azt mondta és tettekkel bizonyította, hogy kész humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának. Egyet nem fog tenni: katonát és fegyvert szállítani az országba, ami egybecseng a magyar emberek véleményével – hangoztatta Soltész Miklós.

„Hisszük azt, hogy előbb-utóbb Brüsszelben is felismerik annak jelentőségét, hogy ha már olyan döntéseket hoznak, amelyek szankcióval sújtanak egyes országokat, akkor azt is észreveszik, hogy a segítségnyújtás egyre kevésbé tud hatékony lenni”, hiszen minden ország addig tud segíteni, amíg saját gazdasági és pénzügyi helyzete lehetővé teszi – fogalmazott. Soltész Miklós beszámolt arról is, hogy a Híd Kárpátaljáért segélyprogramban az adományok összege meghaladta az egymilliárd forintot. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója elmondta, az ukrán vöröskereszt kárpátaljai szervezetének adományozott véradókamion és az újabb segélyszállítmány hétfő délelőtt indul Kárpátaljára, a mostani segélyszállítmány értéke 100 millió forint.

A főigazgató hozzátette: a Magyar Vöröskereszt az NHKT tagjaként fontosnak tartja az egységes és koordinált segítségnyújtást, és az ukrajnai háború kitörése óta 300 millió forint értékben juttattak el segélyszállítmányt a kárpátaljai társszervnek.

MTI