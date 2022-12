Izrael beismerte a 16 éves palesztin lány lelövését

2022. december 12. 22:10

"Nagyon valószínű", hogy egy izraeli mesterlövész lőtte le véletlenül a 16 éves Dzsana Madzsdi Iszam Zakarnát vasárnap éjjel Dzseninben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet hétfőn az izraeli hadsereg vizsgálata alapján.

A vizsgálat első eredményei szerint egy kommandós azonosított két alakot egy háztetőn, egyiküknél fegyver volt, és őt vette célba. A találatok azonban a palesztin lányt érték, aki a fegyveres közelében állt.



A hadseregben azt gyanítják, hogy a lány megfigyelőként az izraeli kommandósokra tüzelő palesztin fegyvereseket segíthette. A katonák azért hatoltak be a városba, hogy őrizetbe vegyenek terrortevékenységgel gyanúsított palesztinokat.



A lány nagynénjének beszámolója szerint unokahúga négy-öt fejlövést kapott, és az őt eltaláló mesterlövészek az épülettel szemben tartózkodtak. "Elküldtük a holttestet Nábluszba boncolásra. A palesztin fegyveresek messze voltak tőle, máshol voltak" - állította.



Beni Ganz védelmi miniszter sajnálatát fejezte ki a lány halála miatt, és azt mondta, hogy a palesztin fegyveresek össztüzet zúdítottak a biztonsági erőkre dzsenini hadműveletük során, a terroristák benzinespalackokkal is dobálták őket. Ganz kiemelte, hogy az izraeli egységek önvédelemből viszonozták a tüzet. Fogadkozott, hogy kivizsgálják a lány halálát.



Jaír Lapid, az ügyvivő kormány miniszterelnöke is sajnálatosnak nevezte a történteket, és kinyilvánította részvétét a lány családjának. Lapíd kijelentette, hogy Izrael továbbra is megpróbálja megakadályozni a terrorizmust, és ahol szükséges, tovább dolgozik a terroristák elfogásán, miközben bízik az izraeli hadsereg katonáiban és a biztonsági erőkben, hogy még a legösszetettebb akcióik során is mindent megtesznek az ártatlanok sértetlenségéért.

MTI