Megnyílt Magyarország új brüsszeli konzulátusa

2022. december 12. 22:11

Megnyílt Magyarország új brüsszeli konzulátusa, ami azért is fontos, mert minél nagyobb a világban a bizonytalanság, annál fontosabb, hogy az állam biztonságot tudjon nyújtani a magyar embereknek bel- és külföldön egyaránt - jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Beszédében a tárcavezető aláhúzta, hogy a külképviseleti hálózat jelentősége rendkívüli mértékben megnőtt a biztonsági kihívásokkal terhelt, nehéz jelenlegi időszakban.



"Minél súlyosabb a bizonytalanság a világban, annál fontosabb, hogy biztonságot tudjunk nyújtani a magyar embereknek otthon Magyarországon és a világ minden pontján" - fogalmazott.



Majd rámutatott, hogy erre az utóbbi években számos alkalommal bizonyítékot szolgáltatott az élet, például a koronavírus-járvány idején több mint tízezer magyar állampolgárt kellett hazaszállítani.



Szijjártó Péter leszögezte, hogy hazánk érdekeinek képviseletéhez személyes jelenlétre van szükség, és ezt felismerve az elmúlt nyolc évben számos új nagykövetséget és konzulátust nyitottak világszerte, így a számuk mára elérte a 135-öt, és a folyamat nem fog megállni.



Kiemelte továbbá, hogy a gyors és színvonalas ügyintézés alapelvárás, márpedig ez a megfelelő fizikai és infrastrukturális adottságok híján reménytelen.



A miniszter arról számolt be, hogy az új konzulátusra 400 millió forintot fordítottak, s a cél az volt, hogy a lehető legkulturáltabb körülmények között, a lehető legtöbb munkaállomáson tudják kiszolgálni az ügyes-bajos dolgaikat intézni kívánó embereket, köztük a belga fővárosban élő mintegy 20 ezer magyart.



Ugyanis - mint mondta - a külügyminisztériumnak az is lényeges feladata, hogy külföldön is biztosítsa a szolgáltató államot.

MTI