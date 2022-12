Bocsánatot kért a holland külügyminiszter – rasszizmus miatt

2022. december 13. 22:11

Bocsánatot kért Wopke Hoekstra holland külügyminiszter, miután egy független jelentés széles körben elterjedt rasszizmust állapított meg a holland külügyminisztérium berkeiben és az ország diplomáciai kirendeltségein világszerte - jelentette az NL Times című angol nyelvű holland hírportál kedden.

A hírportál beszámolója szerint a holland külügyminisztérium egy független ügynökséget bízott meg az intézményen belüli feltételezett rasszizmus kivizsgálására a Black Lives Matter nevű mozgalom korábbi tiltakozásai nyomán.



A jelentés szerint a holland külügyminisztériumban rasszizmus tapasztalható. Formája a visszafogott, a közvetett, a rejtett, a nem szándékos, illetve a tudattalantól az agresszíven, a közvetlenen, a nyílton át egészen a tudatosig terjed. Beszámoltak arról is, hogy a minisztérium színesbőrű alkalmazottai a rasszizmus rendszeres, különféle formáit tapasztalják. Verbális bántalmazásnak, becsmérlő kijelentéseknek, célzásoknak vannak kitéve, és rasszista viccek hangzanak el a jelenlétükben. Úgy érzik, fehérbőrű kollégáik szerint "etnikailag és kulturálisan mások". Nem tartják őket teljes jogú holland állampolgároknak, ami a lojalitásukkal kapcsolatos kérdéseket is felvet. Egy muszlim vallású alkalmazott arról számolt be, hogy rendszeresen arra kérték: a terrortámadásokkal kapcsolatos nézeteit ossza meg kollégáival, másokat pedig azzal vádoltak, hogy etnikai hovatartozásuk miatt jutottak munkához.



Wopke Hoekstra holland külügyminiszter bocsánatot kért a történtekért és kijelentette: "különösen fájdalmasnak" találja a jelentés megállapításait. Hangsúlyozta, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formája tilos az intézménynél. Hangsúlyozta: a megállapítások Hollandia és külföldi diplomatái hitelességét is rontják. Közölte: mindent megtesz a rasszizmus felszámolása érdekében a saját intézményén belül. Megkérte a megbántott munkatársakat, álljanak elő, nyújtsanak be panaszt, hogy a tárca késlekedés nélkül cselekedni tudjon.



A miniszer közölte, a külügyminisztérium elfogadja a jelentés ajánlásait a rasszizmus elleni küzdelem megerősítésére, és számos intézkedést fog bevezetni a kultúraváltás érdekében. Ezek a tudatosság növelésén keresztül egészen a kinevezésekre vonatkozó eljárások javításáig terjednek majd. Közéjük tartozhat a névtelen álláspályázatok felé való elmozdulás, valamint azt, hogy megkönnyítik az alkalmazottak lehetőségét, hogy bejelentést tegyenek az ilyen incidensekről - tette hozzá.



A holland parlament alsóháza, a Tweede Kamer véleménye szerint a bocsánatkérés nem elég, a rasszizmus elfogadhatatlan, különösen egy olyan minisztériumban, melynek világszerte az emberi jogok mellett kell kiállnia. A bocsánatkérést fegyelmi intézkedéseknek kell következniük - jelentették ki.



A hírportál emlékeztetett, hogy 2020-ban az Egyesült Államokban rendőri intézkedés következtében meghalt George Floyd esetét követően Mark Rutte holland miniszterelnök elismerte: a rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés különböző formái jelen vannak Hollandiában, egy olyan országban, amely - mint mondta - "régóta a tolerancia bástyájának tartja magát".



MTI