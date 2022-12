Egységes nemzeti helynévtár készül

2022. december 14. 12:27

Egységes nemzeti helynévtár készül a Debreceni Egyetem (DE) kutatóinak vezetésével, a programot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 400 millió forinttal támogatja a Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program keretében - közölte az egyetem sajtóközpontja szerdán az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a Magyar Nemzeti Helynévtár Programot a Hoffmann István akadémikus, a DE magyar nyelvtudományi tanszékének professzora vezette kutatócsoport valósíthatja meg, további huszonhárom, a magyar nyelv oktatásával és kutatásával foglalkozó hazai és határon túli intézmény, egyetemi intézet, illetve tanszék közreműködésével.



"Elsődleges feladatunk, hogy létrejöjjön az egységes nemzeti helynévtár, hiszen a magyar nyelvterület helyneveinek összegyűjtése és közzététele mindenki számára hozzáférhető formában a magyar tudományosság évszázados célkitűzése" - idézi a közlemény Hoffmann István professzort, aki azt is elmondta: az eddigi kutatómunka csak részeredményeket hozott, az érintett nyelvterület nagyobb része feltáratlan maradt, ugyanakkor a magyar nyelv területi és lélekszámbeli visszaszorulása is sürgetővé teszi a feladat elvégzését.



A kutatás csak széles körű szakmai összefogással valósítható meg, a nyelvi gyűjtő- és adatfeltáró munka a magyar nyelvterület egészére - Magyarország, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság - kiterjed - tette hozzá.



A szakember azt mondta, a Nemzeti Helynévtár korszerű nyelvtechnológiai eszközökkel, digitális adatbázisként készül majd el, amelyet nyomtatott formában is folyamatosan megjelentetnek.



Hozzátette: a mostani támogatás négy évre szól, a munka azonban legalább tíz évet vesz igénybe, s az MTA a program hosszútávú támogatására is elkötelezte magát.



Hoffmann István jelezte: az alprogram sok szálon kapcsolódik majd az MTA által is támogatott bölcsészet- és társadalomtudományi kutatási programokhoz.



"Az itt megszerzett és elérhetővé tett ismeretek a további alapkutatások szolgálata mellett a mindennapi élet számos területen alkalmazhatók lesznek. A teljes körű helynévtár létrejötte pedig jelentős hozzájárulást jelent a nemzeti és a helyi identitás megerősítéséhez és az összetartozás tudatosításához" - hangoztatta az akadémikus.



MTI