Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az MTA és az MMA

2022. december 14. 14:50

Stratégiai együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke szerdán Budapesten, az MTA székházában.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédében nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a kormány nevében köszöntheti a megállapodás aláírását.

Mint fogalmazott, ennek az együttműködésnek azért is létre kellett jönnie, mert sok átfedés van a két szféra között és számos "hozománya" lehet a tudomány és a művészet összefogásnak.



"Mind a tudomány, mind a művészet a belső lényeget keresi, a szépet, a jót és az igazat" - fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ezek keresése olyan univerzális szabály, amely hozzájárul a túlélőképességünk és a kultúránk megőrzéséhez.



"A tudomány és a művészet, általában a kultúra nemzetstratégiai szerepe kihat az egész kormányzatra és a politikai közösségre, határon innen és túl. Az akadémiák szerepe jelentős az ország külföldi elismertetésében, megbecsülésében és érdekérvényesítésében is" - hangsúlyozta beszédében Freund Tamás, hozzátéve, hogy az azonos közjogi helyzet és a felsorolt azonosságok, de még az eltérő adottságok is felvetik a két akadémia közötti együttműködés szükségességét.



Vashegyi György, az MMA elnöke köszöntőjében felidézte, hogy a megállapodás aláírásához vezető út meghatározó eseménye volt, hogy idén novemberben a Magyar tudomány ünnepe eseménysorozat keretében első alkalommal került sor az MMA ismeretterjesztő konferenciájára az MTA-ban.



Az MMA elnöke a művészet és a tudomány összetartozását hangsúlyozva arról beszélt, bár a közgondolkodás sokszor külön akarja választani ezeket a területeket, csak különböző nézőpontokról van szó, nem a szembenállásukról. Kiemelte, a művészet és tudomány az MMA életében is elválaszthatatlanok egymástól, az együttműködési megállapodás aláírása mérföldkő az intézmények életében.



A szerdán aláírt szándéknyilatkozat szerint az MTA és az MMA együttműködnek a kiemelkedő hazai és egyetemes magyar tudományos és művészeti eredmények megszületésének elősegítése, széleskörű megismertetése, valamint a kulturális élet gazdagítása érdekében.



A célok között szerepel az MMA tagozatai és az MTA önálló, társult testületeként működő Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) osztályai által szervezett művészeti programok és egyéb kezdeményezések ösztönzése és támogatása.



Az együttműködés keretében továbbfejlesztik a Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT) annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézményekben oktató, kutató, illetve fokozatot szerző alkotó- és előadóművészek szakmai eredményei az adott művészeti ágnak megfelelő szempontok szerint dokumentálhatóak legyenek.



A célok között szerepel a művészettel nevelés elméleti szempontjainak és gyakorlati feltételeinek feltárása a hazai közoktatásban történő alkalmazása és meghonosodása érdekében, előnyeinek megismertetése a döntéshozókkal, a pedagógusokkal és a közvéleménnyel.



Az együttműködés keretében az MMA igénybe veszi az MTA Területi Akadémiai Bizottságainak székházait a regionális kulturális-művészeti eseményekhez.

MTI